Chute au Tour de France : la responsable de l'accident interpellée et placée en garde à vue !

La coupable risque, pour les faits qui lui sont reprochés, une amende de 1500 euros - bien que, sur les réseaux, les utilisateurs demandent des peines bien plus importantes. En revanche, cette peine pourrait être alourdie si Jasha Sütterlin, le coureur allemand qui a abandonné la compétition sportive, décidait de porter plainte à son tour. "Les choses avancent bien et on espère arriver à élucider cet évènement dans un délai raisonnable, assurait M. Miansoni en marge d'une conférence de presse sur une autre affaire. Après l'appel à témoins qui a été lancé dans la soirée, plusieurs témoignages ont été recueillis. Evidemment, il faut les recouper, il faut les vérifier et cela prend un peu de temps. Je ne peux pas donner plus d'éléments, on est confiants." Suite au prochain épisode... ou à la prochaine étape du Tour de France.