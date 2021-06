Le Tour de France : Introuvable, la spectatrice responsable des chutes risque gros !

Elle ne pensait sans doute pas à mal mais son inattention a eu des conséquences désastreuses. Samedi, lors de la première journée du Tour de France, une femme présente sur le bord de la route avec une pancarte a créer une chute d'anthologie en percutant le coureur Tony Martin. Avec un effet boule de neige, la chute du cycliste en a entraîné de nombreuses autres. Les images de la collision sont impressionnantes !

Le Tour de France a annoncé samedi 26 janvier sa volonté de porter plainte contre cette mystérieuse spectatrice à l'origine de la grosse chute survenue à 45 kilomètres de l'arrivée de la première étape à Landerneau (Finistère). Les organisateurs ont insisté sur le respect des règles de sécurité envers les coureurs du Tour, victimes de deux maxi-chutes dans la dernière heure de course."Nous portons plainte contre cette dame qui s'est très mal comportée", a déclaré à l'AFP le directeur-adjoint du Tour Pierre-Yves Thouault. La première grosse chute du Tour a été provoquée par une spectatrice qui a brandi une pancarte empiétant sur la chaussée. L'Allemand Tony Martin, qui a percuté cette pancarte, a chuté et a entraîné au sol, par un effet de dominos, bon nombre de coureurs. Trois coureurs ont été contraints à l'abandon dans cette première étape du Tour: l'Allemand Jasha Sutterlin (DSM), le Lituanien Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) et le Français Cyril Lemoine (BB Hôtels).

Et les mauvaises nouvelles ne semblent que commencer pour cette spectatrice encombrante. En effet, la gendarmerie du Finistère a lancé hier un appel à témoins pour la retrouver. Dans un communiqué partagé sur Facebook, la gendarmerie demande l'aide de la population pour la retrouver : "La spectatrice à l'origine de cet accident a quitté les lieux avant l'arrivée des enquêteurs. Elle était porteuse de lunettes et vêtue d'un jean bleu, d'un pull rayé rouge et blanc, d'une veste jaune (genre ciré). Elle tient une pancarte supportant l'inscription "ALLEZ OPI-OMI !". Toute personne en mesure d'apporter des éléments est priée d'appeler le centre opérationnel de la gendarmerie du Finistère au 02.98.55.80.66".

Cette première journée du Tour a été plus positive pour le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck). Le jeune papa a gagné la première étape et endossé le maillot jaune. Le champion du monde s'est imposé au sommet de la côte de la Fosse-aux-Loups devant Michael Matthews et Primoz Roglic.