Tour de France 2021 : Une supportrice cause la chute de nombreux coureurs, une vidéo impressionnante

Un abandon forcé

Cet incident, intervenu après 152 kilomètres de course, a créé une énorme confusion sur les lieux et a véritablement poussé le joueur Allemand, Jasha Sutterlin (DSM), à abandonner le reste de la course. Toutefois, l'AFP rapporte que la première partie du peloton a tout de même pris le temps "d'attendre que le gros du groupe se reforme avec les coureurs pris dans la chute", avant de reprendre le fil du trajet malgré ce retard.

Et à l'arrivée, c'est le Français (et jeune papa!) Julian Alaphilippe (Deceuninck) qui a été déclaré grand gagnant de la première étape. Il a donc endossé fièrement le maillot jaune du Tour de France à son arrivée sur les hauteurs de Landerneau. À ses côtés sur le podium, on retrouve également Michael Matthews et Primoz Roglic. Considéré comme un candidat de choix pour la victoire de la première étape, ce dernier a fait honneur aux pronostics en remportant la victoire haut la main. Interrogé à la fin de la course, Alaphilippe, porteur du maillot jaune pendant près de quatorze jours en 2019, a estimé que le début de cette nouvelle édition était "difficile à reproduire".