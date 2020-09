Claude (Koh-Lanta) au Tour de France : nouveau challenge avec de célèbres people

Claude Dartois n'a pas fini de prouver qu'il était un sportif aguerri. On le connaissait en tant qu'aventurier aux nombreux exploits dans Koh-Lanta, mais aussi comme coureur de marche à pied confirmé. C'est désormais à vélo qu'il a relevé un nouveau challenge. Mardi 8 septembre 2020, il s'est retrouvé sur l'une des routes du Tour de France, et plus précisément à l'île de Ré, pour parcourir les 30 derniers kilomètres de la 10e étape. Un grand moment pour le père de famille réalisé avant que les coureurs n'entrent à leur tour en piste. Il réalise là un rêve d'enfant. "J'aime le Tour. Je suis attaché à tous les sports, mais j'ai grandi en suivant les exploits de Virenque, Jalabert, son maillot vert et sa victoire un 14 juillet [en 1995, NDLR], Pantani et Ullrich", a-t-il confié au Parisien.

Claude était d'autant plus heureux de rejoindre le mouvement que c'était pour la bonne cause. En effet, il a traversé kilomètre après kilomètre au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui a pour but d'aider les enfants souffrant de malformations cardiaques. "J'ai deux garçons. Tout ce qui touche aux enfants me tient à coeur. Et là, savoir qu'on peut en sauver alors qu'ils naissent avec des difficultés, ça me rend heureux."

Claude n'était pas la seule personnalité à se sentir concernée par le combat mené par l'association. Ce jour-là, il a notamment pu retrouver son ami Laurent Maistret, grand gagnant de Koh-Lanta en 2014, mais aussi l'actuelle Miss France, Clémence Botino, qu'il avait déjà eu l'opportunité de côtoyer lors de sa participation à Fort Boyard. Ce n'est pas tout, Claude a également donné des coups de pédales aux côtés de son amie de longue date, Katrina Patchett, figure incontournable de l'émission Danse avec les stars. Candice Pascal, Héloïse Martin ou encore Inès Vandamme étaient également de la partie.