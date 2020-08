Plus belle la vie : La photo d'une actrice censurée, elle crie au scandale

Le 3 août 2020, les fans de Plus belle la vie (France 3) ont eu la (bonne) surprise de découvrir des photos de Dounia Coesens (Johanna Marci) et de Pauline Bression (Emma) prenant la pose topless. Les deux femmes ont posté des photos d'elles en train de profiter de leurs vacances à la mer. Baignades et bain de boue étaient au rendez-vous. Mais quelques heures plus tard, Pauline Bression a vu son bel été être entaché lorsqu'elle a découvert avec effroi qu'Instagram l'a censurée. Depuis, elle ne décolère pas.

"Cette photo postée hier a été supprimée sans même une notification, une alerte, rien. On voyait que je n'avais pas de haut de maillot de bain sans pour autant être une photo nue, loin de là. Avec mon amie qui l'a faite on la trouvait simplement jolie. Est ce qu'un homme a déjà vu son post disparaître parce qu'on y devinait son téton ? A quel moment les règles de publication sur Instagram sont dictées par tant de machisme et d'hypocrisie ?! Tout ça me dégoûte !!!! Et quant aux 9 autres photos de l'album elles ont disparu avec alors qu'on y voyait pas même une épaule ! Honte à ce machisme puant !", a-t-elle écrit sur son compte Instagram en légende d'une photo d'elle, nue dans l'eau, la poitrine cachée par des fleurs.

Cette photo qui fait donc partie d'une série de neuf, elle l'a aussi publiée en story et a écrit avec colère et ironie : "Honte à ces règles de publication. Et avec des deux fleurs rajoutées, c'est autorisé ???" Pauline Bression a bien sûr été soutenue par sa communauté.