Marine Lorphelin : Son coup de pouce à sa soeur Lou-Anne, élue Miss Bourgogne

Il y a près d'un mois que Lou-Anne Lorphelin a été élue Miss Bourgogne 2020. Et la jeune femme de 22 ans a le meilleur des modèles pour s'assurer de vivre pleinement son aventure en tant que reine de beauté et espérer décrocher la couronne en décembre prochain puisque sa grande soeur Marine a elle-même été élue Miss Bourgogne, puis Miss France en 2013. Elle est donc la mieux placée pour lui prodiguer de précieux conseils.

Lors d'une session questions/réponses réalisée avec ses abonnés Instagram dimanche 25 octobre 2020, Marine Lorphelin a raconté : "Je lui dis de profiter à fond de l'aventure, de rester elle-même et de ne pas se poser de questions". Toutefois, l'étudiante en médecine ne veut pas lui voler son plaisir en s'immisçant de trop dans ce grand chapitre de sa vie. "Je ne veux pas trop interférer dans son aventure, c'est à son tour ! Donc je suis là si elle besoin et sinon je suis sa supportrice n°1", précise-t-elle. Reste qu'avoir une soeur s'avère plutôt utile. Lou-Anne Lorphelin a l'occasion de le constater avec la sienne, qui se montre très généreuse à son égard. : "Je lui prête des robes de temps en temps", a en effet précisé Marine.

Récemment, Marine Lorphelin avait par ailleurs fait savoir qu'il valait mieux ne pas s'en prendre à Lou-Anne, vivement critiquée depuis son élection et accusée de piston. La fiancée de Christophe n'avait alors pas hésité à monter au créneau pour défendre son honneur. "Je voulais juste dire deux mots sur les réactions disproportionnées que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux envers Lou-Anne. (...) Ceux qui disent qu'elle ne méritait pas sont injustes et non objectives. (...) Sachez que je continuerai de la soutenir pour la suite de son aventure parce qu'elle est ma soeur, mon sang, et c'est ce qu'on fait pour sa famille. En tout cas, moi, j'ai été élevée dans une famille aimante où on se soutient. Point final."