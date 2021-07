Malika Menard : Photo avec une vue imprenable sur son fessier pour ses 34 ans

Les internautes n'ont pas tardé à lui faire savoir qu'elle était sublime. Et ils en ont profité pour lui souhaiter un très bel anniversaire.

Le 10 juillet dernier, c'est pour une vidéo que Malika Ménard s'est fait remarquer. Critiquée pour ne toujours pas être mariée et ne pas avoir d'enfant, la jeune femme qui est, aux dernières nouvelles, en couple avec un certain Christophe a lancé : "Alors voilà, j'ai 33 ans. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas propriétaire et je n'ai pas non plus signé de CDI... et tout va bien. Je suis le résultat de mes choix, de mes rencontres... de ma destinée. Et quand je fais le bilan et que je jette un regard sur le chemin parcouru pour cette première moitié de vie, je me sens riche de mes souvenirs, de mes échanges, de mes voyages."