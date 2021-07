Marine Lorphelin prête à tout plaquer pour rejoindre Christophe ? "Il y a de fortes chances !"

On l'a vue défiler sur les podiums dans les plus belles robes. Aujourd'hui, Marine Lorphelin s'affiche en cycliste à vélo. Et pour cause ! En tant qu'ambassadrice de l'association Mécénat chirurgie cardiaque, la belle Miss France 2013 a participé à L'étape du coeur du Tour de France. L'occasion de s'offrir une grosse suée sur une trentaine de kilomètres sur les routes de Mayenne, mais aussi de parcourir l'autoroute du palpitant en interview en fin de course. Dans France Dimanche, justement, la jeune femme de 28 ans a accepté d'évoquer son futur sentimental auprès de son compagnon de longue date.

Vous le savez, en dehors de ses contrats en tant que mannequin ou ses interventions dans Fort Boyard, Marine Lorphelin n'a jamais abandonné ses études de médecine. Mais il faudra bien qu'elle quitte, tôt ou tard, les bancs d'école. "C'est assez flou, explique-t-elle à propos de l'avenir. Je ne peux pas dire où je serai une fois que j'aurai obtenu mon diplôme. Au bout de dix ans d'études, je ressentirai sans doute le besoin de souffler, de me consacrer à ma vie personnelle, de construire ma vie de famille avec Christophe. Nous venons de fêter nos 7 ans, malgré les kilomètres qui nous séparent. Certaines personnes ne comprennent pas que l'on puisse vivre aussi éloignés l'un de l'autre, mais peu importe. Il y a de fortes chances que j'aille m'installer là-bas un de ces jours, je m'y sens tellement bien. Vivre au soleil, ça change la vie !"

Je ne pensais pas qu'on pouvait aimer autant avant de te rencontrer

Marine Lorphelin est en couple avec Christophe Malmezac, un bel homme ténébreux originaire de Tahiti qui réside en Nouvelle Calédonie. En janvier 2020, le couple avait même sauté le pas des fiançailles et annonçait un mariage pour l'hiver suivant... avant que la pandémie de Covid-19 ne les oblige à reporter les festivités. Une mésaventure qui, heureusement, ne les empêche pas de s'aimer à en mourir. Le dimanche 27 juin 2021, les tourtereaux célébraient même, à leur manière, leurs 7 ans. "Je ne pensais pas qu'on pouvait aimer autant avant de te rencontrer. Tu es exceptionnel, écrivait l'ancienne reine de beauté sur son compte Instagram. Un joli message, qu'elle conclut par des remerciements attendrissants : "Merci mon homme pour ces 7 ans d'amour, de bonheur et d'aventures ! Merci la vie". C'est beau l'amour...

