Marine Lorphelin en couple avec Christophe : 7 ans d'amour !

Si l'amour ne dure que trois ans, comme le dit l'adage populaire, Marine Lorphelin bat tous les records de ce côté. Sur les réseaux sociaux, l'ancienne Miss France partage régulièrement son quotidien, mais aussi ses plus belles photos et quelques rares clichés de sa vie privée. Et en ce dimanche 27 juin 2021, la jeune femme de 28 ans n'a pas dérogé à la règle en partageant une courte vidéo de son couple avec Christophe Malmezac. Plus heureuse que jamais, elle lui a d'ailleurs adressé un message totalement bouleversant pour leurs sept ans d'amour.

En description de sa petite vidéo, Marine Lorphelin ne cache pas l'amour qu'elle porte à celui qui partage désormais sa vie. "Je ne pensais pas qu'on pouvait aimer autant avant de te rencontrer. Tu es exceptionnel", peut-on lire. Un joli message, qu'elle conclut par des remerciements attendrissants : "Merci mon homme pour ces 7 ans d'amour, de bonheur et d'aventures ! Merci la vie". Une belle déclaration d'amour en bonne et due forme. Rencontrés en 2014, juste après la fin de son sacre, lors d'une soirée organisée par nulle autre que Mareva Galanter (Miss France 1999), les deux tourtereaux ne se sont depuis plus jamais quittés. Retrouvez la vidéo Instagram en cliquant sur ce lien !

Sept ans d'un amour impérissable

Dans une interview accordée à nos confrères de Télé Poche en 2014, Marine Lorphelin avait confié sa crainte que son conjoint ne soit trop exposé médiatiquement. "Je préfère qu'il reste dans l'ombre par rapport à son métier pour qu'il ne soit pas embêté", avait-elle confié. Désormais plus confiante sur son histoire d'amour, de temps à autre, sa communauté Instagram peut apercevoir quelques rares photos de son chérubin. Et il faut avouer que la jeune femme ne manque pas de compliments à son sujet. En effet, durant cette même interview, Marine Lorphelin n'a pas manqué de rappeler à quel point Christophe (plus connu sur Instagram sous le nom Zack Dugong) est un homme doué dans plusieurs domaines. "Pour tout vous avouer, il est doué dans plein de choses. Il m'impressionne !", avait-elle expliqué au média.