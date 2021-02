Marine Lorphelin en Nouvelle-Calédonie avec Christophe : cette "prison dorée", son paradis

Déjà deux mois que Marine Lorphelin a quitté Paris pour la Nouvelle-Calédonie. Notre Miss France 2013 a enfin rejoint son amoureux Christophe, sa moitié depuis plus de six ans maintenant. Une nouvelle vie au soleil mais surtout loin de la Covid-19 ! Auprès de nos confrères du Bien Public, la reine de beauté de 27 ans se livre sur ce quotidien loin du tumulte de la crise.

Pas de masques, les restaurants et bars sont ouverts... La Nouvelle-Calédonie offre à Marine Lorphelin un cadre de vie de qualité par rapport à sa vie en France en pleine pandémie. "Au début, j'ai eu du mal à faire la bise aux gens, serrer la main, accepter une proximité... On a été conditionnés depuis tellement de mois que ça paraissait inconcevable, lance-t-elle. Mais quel bonheur de retrouver une vie normale, on avait presque oublié à quoi la liberté ressemble." Et de poursuivre : "Les Calédoniens vivent un peu dans 'une prison dorée' : impossible de voyager mais sur place, c'est le paradis."

Marine Lorphelin et Christophe, la belle vie au soleil

En bref, Marine Lorphelin décompresse après des mois à travailler sous pression à l'hôpital à Paris. "Je savoure chaque instant de vie normale, confie-t-elle. Je pense beaucoup aux métropolitains qui sont tous affectés de près ou de loin par la maladie, la précarité économique, la solitude... Je réalise ma chance de pouvoir souffler quelques mois même si je travaille aussi ici en tant que médecin généraliste."

La soeur de Lou-Ann Lorphelin, quatrième dauphine de notre Miss France 2021 Amandine Petit, semble apaisée. Il faut dire que "travailler au soleil, ça change tout". La belle commence tôt, entre 7h et 7h30, et ne finit qu'à 18h. "Le moral est au beau fixe même quand les journées sont longues", assure-t-elle.

Tout plaquer pour vivre en Nouvelle-Calédonie lui offre un autre bonheur de taille, celui de partager son quotidien avec son compagnon Christophe, originaire de Tahiti. Des retrouvailles savoureuses pour le couple qui avait prévu de se marier en 2020. La Covid-19 a bouleversé leur plan, leur mariage avait en effet été décalé. Mais ce n'est que partie remise...