Marine Lorphelin : Jolie déclaration à son fiancé Christophe

Depuis plus de cinq ans déjà, notre Miss France 2013 vit une idylle avec Christophe, malgré la grande distance qui les sépare, puisque le beau jeune homme vit en Nouvelle-Calédonie. Dans le documentaire L'Incroyable Destin des Miss (C8), diffusé en décembre dernier, on apprenait que Marine Lorphelin allait bientôt se marier avec son compagnon. Une histoire qui dure malgré la distance. "Avec Christophe, qui vit en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas simple de conjuguer vie perso et vie amoureuse avec une vie professionnelle bien remplie, mais on y arrive. On se soutient mutuellement, on s'encourage et on fait tout pour passer de bons moments quand on se retrouve", avait confié Marine Lorphelin à Public, précisant qu'elle avait envie de fonder une famille.