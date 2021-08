Malika Ménard célibataire : elle a rompu avec Christophe, le charmant restaurateur

Elle est un coeur à prendre ! Peut-être ses admirateurs seront-ils ravis de l'apprendre : Malika Ménard n'est plus en couple. En effet, avec le charmant Christophe, c'est terminé. La rupture est officialisée ce vendredi 27 août 2021, par la reine de beauté en personne, lors d'une session de questions/réponses avec ses 370 000 abonnés sur Instagram.

Malika Ménard avait promis de répondre en toute franchise aux interrogations des internautes, alors quand l'un d'entre eux lui demande si elle est célibataire, elle confirme. "Vrai. Et pour la première fois de ma vie, je le vis bien", écrit-elle. Et de poursuivre à propos de cette nouvelle vie en solo qui lui convient mieux que jamais : "Je refais connaissance avec moi-même, je me recentre, je me redécouvre... et toute cette longue liste de mot en 're' qui font du bien à l'âme."

Rappelons qu'en décembre 2020, notre superbe Miss France 2010 avait officiellement présenté Christophe alors qu'elle participait à l'émission de Cyril Lignac Tous en cuisine (M6). Malika Ménard avait exécuté les recettes du célèbre chef à quatre mains avec son compagnon. Un duo gagnant à l'écran ! En effet, si la cuisine n'est pas le fort de la belle, Christophe s'en sortait mieux puisqu'il est propriétaire du restaurant parisien Lolo, "cave à manger" située dans le 9e arrondissement.