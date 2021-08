Marine Lorphelin : Son mariage avec Christophe encore mis à mal...

Et dire que ces deux-là avaient prévu de se dire "oui" ! Mais, comme dans beaucoup de domaines, la pandémie de Covid-19 a semé la zizanie et reporté la cérémonie. "Le mariage, on l'a déjà décalé, précise l'ancienne Miss France 2013. On attend que tout s'apaise pour faire une belle fête sans stress. Pour le reste, on a envie d'un peu profiter, de revoyager dès que ce sera possible et d'être ensemble, à deux." En attendant, Christophe peut apercevoir sa chérie à la télévision puisqu'elle est la nouvelle ambassadrice de la marque Tampax. Elle qui se destinait à une carrière d'architecte a finalement changé d'avis, à 13 ans, lors d'un séjour à l'hôpital, et se consacre depuis à la santé publique. On peut d'ailleurs en être certain : le futur réserve amour, gloire et beauté au jeune couple...

