Marine Lorphelin "harcelée" au travail : dépitée, elle raconte sa "journée horrible"

Ce n'est pas les vacances pour tout le monde ! Marine Lorphelin (28 ans), qui est devenue médecin généraliste, est toujours à Paris et enchaîne les consultations. Et elle se souviendra de sa journée du 5 août 2021 pendant un petit moment à en croire ses déclarations en story Instagram.

Les maladies ne prennent jamais de vacances. Ainsi, les patients ne désemplissent pas dans les salles d'attente. Mais nombreux sont les médecins à avoir pris des congés, poussant ainsi certaines personnes à aller voir un autre généraliste pour les diagnostiquer. Ainsi, Marine Lorphelin avait de nombreux rendez-vous jeudi. "Au secours. Une grosse partie des généralistes étant en vacances, je me fais littéralement submerger de demande de patients. Journée horrible. Je vous raconterai une histoire bien représentative tout à l'heure", a-t-elle écrit en matinée.

Une fois sa journée terminée, Marine Lorphelin a enfin pu dévoiler les détails de sa "journée de malade" au cours de laquelle elle s'est fait "harceler, dégommer de demandes de patients". "Des patients parfois très peu compréhensifs par rapport au fait que je suis toute seule et que tous les médecins sont en vacances. Et que du coup je ne peux pas me dédoubler", a-t-elle précisé. La fiancée de Christophe a ensuite raconté la fameuse histoire qui l'a "choquée".

Miss France 2013 consulte sans rendez-vous. Les patients arrivent donc le matin et en début d'après-midi. Et tous doivent passer selon l'ordre d'arrivée. Pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème, Marine Lorphelin leur donne "un petit papier". Malgré tout, "une dame a voulu s'incruster". Pour ce faire, elle "a profité du fait qu'une patiente ne parle pas très bien le français" pour se faire passer pour son accompagnante. Pas de chance, elle a été dénoncée par les autres personnes présentes. "J'étais choquée parce qu'il y a quand même le secret médical à préserver. Et cette dame était prête à tout pour passer devant... pour avoir une ordonnance", a-t-elle conclu. Espérons pour elle que les jours à venir seront moins désagréables.