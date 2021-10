Miss France, "je ne veux plus cela !" : Alexia Laroche-Joubert annonce des changements dans le concours

Après 20 ans d'histoire avec le concours Miss France où elle avait pour mission de produire les émissions annuelles, Alexia Laroche-Joubert a été promue à la présidence de la société. La nouvelle a été annoncée à travers un communiqué officiel il y a quelques jours.

Son nouveau rôle sera essentiellement de revoir l'image de Miss France "ici et à l'étranger", a-t-elle confié lors d'un entretien pour le Parisien paru le 17 octobre 2021. "Je veux ainsi développer et faire revivre l'élection de Miss Europe avec un programme européen de télévision", Alexia Laroche-Joubert a-t-elle prévu. En collaborant étroitement avec Sylvie Tellier, la directrice générale de la société, elle souhaite par ailleurs conserver les valeurs du concours de beauté tout en rappelant son engagement. "Miss France, c'est un programme féministe !", souligne-t-elle. La présidente de l'agence de production Adventure Line Productions dénonce ainsi ceux qui voudraient mettre un terme à ce grand rendez-vous. "Il faudrait couvrir des femmes qui choisissent de défiler en maillot ? Est-ce que l'on va dire à Beyoncé qu'elle n'est pas féministe sous prétexte qu'elle est en maillot dans ses clips ?", s'insurge-t-elle auprès de nos confrères.

J'avais un souci dans les précédentes éditions

Attention tout de même à ne pas s'égarer. Et pour cela, Alexia Laroche-Joubert compte apporter quelques changements : "J'avais un souci dans les précédentes éditions : on était trop dans un défilé Victoria's Secret et de mannequins. Je ne veux plus cela". La productrice de 51 ans souhaite davantage remettre en avant les ambitions des candidates. "Quand vous êtes Miss, vous êtes élue par les Français, vous devez être proche d'eux, aimer le contact, être en représentation, véhiculer des valeurs. Ce n'est pas un rôle de mannequin ! J'ai donc rééquilibré. Dans l'émission désormais, on verra davantage les participantes se raconter, expliquer leurs motivations pour comprendre ce qu'elles veulent en faire. La Miss, ce n'est pas qu'une fille qui déchire en deux pièces !", a-t-elle expliqué.

Des changements qui seront visibles le 11 décembre prochain à Caen pour le couronnement de Miss France 2022.