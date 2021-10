Miss France : Une célèbre productrice nommée présidente de la société

À deux mois de la nouvelle élection Miss France, attendue le 11 décembre prochain, la société Miss France opère quelques changements. Un communiqué de presse officiel relayé ce mercredi 13 octobre 2021 nous apprend qu'une nouvelle figure a reçu le rôle de présidente. Il s'agit d'Alexia Laroche-Joubert, déjà présidente de l'agence Adventure Line Production entre autres, qui produit notamment Koh-Lanta. Elle assurera ses nouvelles fonctions aux côtés de Sylvie Tellier, laquelle garde son poste de directrice générale de la société. Un tandem formé pour "poursuivre la dynamique d'évolution de la marque et du programme de divertissement, tout en préservant ses valeurs emblématiques et ses fondamentaux".

Alexia Laroche-Joubert est familière avec le concours de beauté, avec qui l'histoire "remonte à peu près à 20 ans". "À cette période, je rencontrais pour la première fois la Dame au chapeau, Geneviève de Fontenay pour produire deux éditions de l'émission Miss France", rappelle-t-elle dans le communiqué. Et pour elle de partager son "énorme fierté" d'intégrer cette grande aventure annuelle : "En tant que femme et présidente de plusieurs sociétés, donner l'occasion à des jeunes femmes à travers toute la France, de tous univers, de porter pour un an cette couronne et de rentrer dans la grande famille Miss France est une joie."

Après le record d'audiences battu lors de la dernière élection qui a sacré Amandine Petit (plus de 10 millions de téléspectateurs), les équipes de Miss France souhaitent développer davantage l'image du groupe et ainsi "continuer de grandir avec son temps", lit-on encore. Visiblement très enthousiaste, Sylvie Tellier s'est empressée de partager la bonne nouvelle en story Instagram.