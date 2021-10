Miss France 2022 : Anaïs Werestchack est Miss Auvergne 2021

Le 10 septembre 2021 s'est déroulée l'élection de Miss Auvergne au théâtre du Puy-en-Velay. Elles étaient seize à prétendre au titre mais c'est Anaïs Werestchack qui est finalement ressortie gagnante. À 24 ans et avec son 1,77m, c'est la troisième fois qu'elle tentait sa chance avec succès cette fois-ci, succédant alors à Géromine Prique, Miss Auvergne 2020.

Anaïs Werestchack est étudiante en médecine depuis 7 ans et est aujourd'hui interne dans un cabinet à Béziers après avoir travaillé comme urgentiste à Millau. C'est dans l'idée de s'offrir une parenthèse complètement différente de son cursus qu'elle s'est lancée dans le monde des Miss, sous les conseils de Pauline Bazoge, Miss Auvergne 2015.

"Aucun mot ne sera jamais assez fort pour décrire ce que je ressens aujourd'hui. Est ce bien vrai !? Pincez moi... Je l'ai fait.. ensemble nous l'avons fait. La couronne de Miss Auvergne sur la tête et l'écharpe sur mon épaule je ne réalise toujours pas ce qui vient de se passer. (...) Plus qu'une envie c'était aujourd'hui un véritable besoin, besoin de vivre autre chose, besoin de découvrir un nouvel univers, besoin de sortir de ma zone de confort et de me surpasser, besoin de prouver - me prouver - que la détermination et la persévérance finissent toujours par payer. Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de cette aventure il y a 5 ans de cela maintenant", a-t-elle écrit avec reconnaissance sur Instagram après sa victoire.