Miss France 2022 : Hayate El Gharmaoui, Miss Picardie 2021, se démarque par son engagement politique

Le dimanche 17 octobre 2021 a eu lieu l'élection Miss Picardie 2021 à l'Élispace de Beauvais. Elles étaient quinze à prétendre au titre que Tara de Mets a remporté l'an passé et c'est finalement Hayate El Gharmaoui qui a été couronnée. A 21 ans, elle est étudiante en troisième année de Sport Business. C'est la deuxième fois que Hayate El Gharmoui participe au concours de beauté après avoir reçu les conseils d'une Miss France originaire de Picardie, à savoir Elodie Gossuin. Cette dernière l'a en effet convaincue de s'inscrire après l'avoir rencontré à l'élection de la Reine du Muguet en 2019.

"Je ne réalise pas tout à fait mais c'est une immense fierté, a déclaré Hayate El Gharmaoui, contactée par le Parisien après sa victoire. Je vais me donner à fond. Ce n'est plus mon aventure personnelle, c'est celle de toute une région."

Hayate El Gharmaoui souhaite désormais élargir son histoire à l'échelle nationale en remportant le concours Miss France 2022. Pour cela, elle compte sensibiliser en évoquant ses engagements, elle qui est sapeur-pompier volontaire ainsi que conseillère municipale à Compiègne. En effet, la jolie brune a accepté depuis l'an dernier d'être déléguée aux actions envers la jeunesse des quartiers prioritaires. C'est la plus jeune du conseil mais elle montre déjà beaucoup de potentiel et d'ambition. C'est le maire de sa ville, Philippe Marini (Les Républicains), qui lui a fait confiance pour cette tâche après son voyage humanitaire au Sénégal. "J'ai d'abord participé à diverses actions associatives avant de m'engager l'an dernier. Je m'occupe de tout ce qui est actions sociales et caritatives avec les 13-19 ans", a-t-elle précisé pour nos confrères.

Hayate El Gharmaoui, une Miss concernée qui espère faire bouger les choses. "Je veux que chaque personne puisse s'identifier à moi à travers mes valeurs. Être Miss ce n'est pas qu'un physique, une Miss peut-être engagée, même féministe."