Miss France 2022 : Cécile Wolfrom est Miss Alsace 2021

Tic tac, tic tac... La prochaine élection Miss France approche à grands pas et chaque semaine, une nouvelle candidate intègre la compétition avec l'espoir de succéder à Amandine Petit. Le 10 octobre dernier, la jolie Cécile Wolfrom s'est rapprochée un peu plus de son rêve en se faisant élire Miss Alsace 2021, un an après Aurélie Roux sacrée en 2020. Agée de 24 ans, la brunette originaire du Bas-Rhin et née à Strasbourg est sortie du lot parmi les 19 candidates qui ont défilé à Selestat.

Cécile Wolfrom a certainement beaucoup impressionné en évoquant ses études, elle qui est en sixième année de pharmacie et a déjà passé un Master spécialisé dans cette branche. Elle a pour ambition de rejoindre l'Essec Business School pour faire un double doctorat en pharmacie et école de pharmacie. Mais, forcément, si Cécile remporte le titre de Miss France 2022, elle devra mettre ses études entre parenthèses pendant un an. "Je pourrais reprendre ma thèse l'an prochain si je suis élue Miss France. Tout ce que je vis là est extraordinaire", a-t-elle confié, sereine, auprès de Actu Strasbourg.

Après son couronnement, Cécile Wolfrom s'est empressée de remercier sa communauté sur Instagram. "Comment pourrais-je vous remercier à hauteur de tout ce que vous m'avez déjà apporté ? Vous avez fait de ce rêve une réalité et c'est tous ensemble que nous vivrons cette incroyable aventure dans l'espoir de décrocher la couronne de Miss France ! Maman, papa, les filles... Merci de m'avoir soutenue depuis le début, et de m'avoir donné la force et le courage de me dépasser sur scène", a-t-elle écrit avec émotion.