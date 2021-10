Miss France 2022 : Marine Sauvage est Miss Lorraine 2021

Dimanche 10 octobre 2021, l'élection de Miss Lorraine 2021 s'est tenue au cabaret Mille et une étoiles à Charmes, dans une petite ville de la région. Parmi les quatorze superbes jeunes femmes venues tenter leur chance, c'est la jolie Marine Sauvage qui a été sacrée, raflant au passage la couronne et l'écharpe offertes aux reines de beauté. Elle succède ainsi à Diane Febvay, Miss Lorraine 2020 et représentera la région lors du concours Miss France 2022.

Marine Sauvage est une belle brune d'1m75. Elle est âgée de 23 ans, est originaire d'Ars-sur-Moselle et est étudiante en cinquième année de pharmacie. Le grande jour, elle s'était présentée en quelques mots. "Je suis une personne passionnée par l'art, l'écriture et la littérature notamment", avait-elle ainsi confié. Et d'afficher ses ambitions : "J'ai envie de me dépasser. Représenter la Lorraine serait un immense honneur. C'est un rêve de petite fille." Rêve désormais devenu réalité !

Les concours de Miss, Marine Sauvage connait déjà. En effet, la nouvelle Miss Lorraine n'en est pas à sa première tentative ! En 2019 déjà, elle avait participé à l'élection et s'était classée troisième dauphine. C'était la belle Ilona Robelin qui avait été sacrée, Mélissa Antoine était sa première dauphine et Chloé Blaise sa deuxième dauphine.