Miss France 2022 : Donatella Meden est Miss Nord-Pas-de-Calais 2021

Une nouvelle Miss a récemment été sacrée. Il s'agit de Donatella Meden. Samedi 16 octobre 2021, à Liévin, elle a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2021 parmi les 14 candidates qui se disputaient la couronne. La jolie brune originaire de Lambersart a fait mouche devant le public et sous les yeux de Sylvie Tellier et notre actuelle Miss France, Amandine Petit. Les anciennes reines de beauté Camille Cerf et Maëva Coucke, elles aussi venues du Nord-Pas-de-Calais, étaient également présentes. Au sein du jury, on retrouvait par ailleurs deux participants phares de la dernière saison de Pékin Express (2021), à savoir Jonathan et Aurore.

Donatella Meden est une jeune femme franco-croate de 20 ans qui mesure 1,74m et qui parle cinq langues : le croate, sa langue maternelle, le français, l'anglais, l'espagnol et le russe. La jolie brune est actuellement étudiante dans le luxe et la mode en Bachelor à l'ISEFAC de Lille tout en se construisant une carrière de mannequin.

Sur un petit nuage depuis sa victoire, elle n'a pas manqué d'adresser un émouvant message sur Instagram : "Par où commencer, je vis un réel rêve éveillé, depuis que j'ai monté les premières marches sur scène avec toutes mes copines d'aventure, nous avons vécu une soirée incroyable. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous ont vraiment gâtés durant cette aventure, mais aussi toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début et continuent à croire en moi, je vous remercie du fond du coeur, et puis je tiens également à remercier l'organisation miss Nord Pas De Calais pour son dévouement, d'avoir pris soin de nous et de nous avoir permis de vivre cette si belle aventure."