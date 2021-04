Pékin Express 2021, l'accident mortel : Aurore et Jonathan emmenés à l'hôpital, Pierre-Louis et Arnaud restent

Nouvelle étape dans Pékin Express 2021. Les binômes toujours en compétition ont fait leur arrivée en Turquie, le dernier pays de l'aventure. La semaine passée, Pierre-Louis et Arnaud ont cru qu'ils étaient éliminés. Mais surprise, Stéphane Rotenberg leur a annoncé une fois à l'hôtel qu'ils étaient "l'équipe cachée". Ils ont donc tout fait pour que les autres candidats ne les voient pas tout au long de la course, lors de l'épisode du 6 avril.

C'est à Izmir que la première course a débuté. Chaque binôme devait prendre un anchois, aller au marché près de la place où ils se trouvaient et négocier pour quelque chose de plus cher. Et ils devaient ensuite trouver un autre objet encore plus cher et ainsi de suite. Le but était d'avoir 30 livres turcs pour traverser la baie d'Izmir. Une fois tout le monde parti, Pierre-Louis et Arnaud ont retrouvé Stéphane Rotenberg. Ils ont appris qu'ils devaient arriver dans le top 2 à la fin de l'étape, sans se faire repérer. Auquel cas, ils risquaient l'élimination.

Contrairement à la Grèce, les équipes n'ont pas fait face à de nombreux refus. Tous ont pu sans grand souci atteindre leur objectif. Malgré tout, les frères fêtards n'étaient pas très rassurés, car ils avaient peur d'être vus par leurs concurrents. Pour se camoufler, ils ont couvert leur sac à dos rouge d'un sac poubelle, ont mis des bonnets ainsi que des lunettes de soleil et des visières. Tous les candidats, à l'exception de Pierre-Louis et Arnaud, étaient sur le même bateau. C'était donc le sprint pour rejoindre Stéphane Rotenberg. Malheureusement pour lui, Noël s'est pris les sangles d'une barrière et a perdu de précieuses minutes sans que son binôme ne le voit. Malgré tout, il a réussi à dépasser de nouveau tout le monde et a ainsi permis à son binôme de remporter la course. Ils ont donc pu profiter d'une journée dans un hôtel et étaient qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Avant cela, tous ont appris qu'il y avait l'équipe cachée. Ils devaient toucher leurs sacs pour les éliminer d'office.

Moment rare pour Aurore et Jonathan

Pour la nouvelle course, direction Hiérapolis à 226 kilomètres. Avant de partir, les binômes ont décidé d'attendre Pierre-Louis et Arnaud à la sortie du bateau pour tenter de les attraper. Les frères les ont vite repérés et sont partis à bord d'une voiture tranquillement. Christophe et Claire, Aurore et Jonathan puis Rose-Marie et Cinzia ont donc fait du stop pour se rendre à destination, sans manquer de vérifier s'ils ne voyaient pas l'équipe cachée. Le père et la fille sont arrivés en tête, suivis de Rose-Marie et Cinzia. Ils ont donc disputé l'épreuve d'immunité.

Avant cela, il fallait trouver une habitation pour la nuit. Et Aurore et Jonathan ont eu la chance de vivre un moment rare. Ils ont trouvé refuge chez un derviche tourneur, nom en référence à leur danse appelée samā, dont les mouvements rappellent ceux d'une toupie. Le couple a pu essayer cette danse sous le regard touchant de leurs hôtes. Les autres binômes ont aussi profité de la générosité des locaux. Pierre-Louis et Arnaud par exemple ont assisté à la rencontre entre deux familles dont les enfants allaient se marier.

Place à l'épreuve d'immunité le lendemain. Le but : tenir un bras levé le plus longtemps possible. Le poignet était attaché à une corde reliée à un seau. S'ils le baissaient, le contenu du seau se reversait donc sur eux et c'était l'élimination. C'est finalement Rose-Marie qui a offert la victoire à son binôme après plus d'une heure et demi d'effort. Elles étaient donc qualifiées pour la prochaine étape.

Un accident qui change tout

Dernière course pour les binômes. Tous devaient se rendre à Phaselis, à 317 kilomètres de Pamukkale. La première équipe à rejoindre Stéphane Rotenberg était qualifiée pour la semaine suivante. S'ils voulaient échapper au duel final, il fallait attraper Pierre-Louis et Arnaud. Chacun a tout donné et Jonathan a fait preuve de générosité et de loyauté. Alors que l'un de ses chauffeurs a eu un problème avec sa voiture, il a oublié l'épreuve et est resté avec sa femme pour l'aider. Aurore et lui ont ensuite cherché un nouveau véhicule. Et, alors qu'ils s'approchaient de l'arrivée, un événement tragique est venu tout bousculer. Ils ont été victimes d'un accident de la route. Un automobiliste arrivé dans l'autre sens a percuté leur voiture de plein fouet du côté de la belle blonde. Cette dernière a donc été blessée à la tête et son époux s'en est sorti indemne. Les deux candidats, leur caméraman et journaliste ont été emmenés directement à l'hôpital le plus proche. L'automobiliste est décédé comme l'a précisé le bel hommage à la fin de l'épisode.

La course a été interrompue le temps qu'Aurore et Jonathan fassent leurs examens complets. Douze heures plus tard, ils étaient toujours à l'hôpital. La nordiste souffrait de plusieurs contusions à la tête mais les nouvelles étaient rassurantes. Stéphane Rotenberg a finalement annoncé aux participants qu'ils restaient en observation. Ils étaient donc forfaits pour le reste de la compétition. Une nouvelle qui a bouleversé tout le monde.

Aurore et Jonathan ont souhaité donner leurs trois amulettes à Christophe et Claire. Ils étaient en plus les premiers de la dernière course. Vu les circonstances, Pierre-Louis et Arnaud sont restés dans la compétition malgré leur échec. Pour la suite de l'aventure, ils ont souhaité faire honneur à leurs amis du Nord.