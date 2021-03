Pékin Express 2021 : Pierre-Louis et Arnaud éliminés avant un rebondissement, mensonge de Cinzia

Sixième et dernière étape en Grèce lors de l'épisode de Pékin Express 2021 diffusé le 30 mars, sur M6. A la suite de l'élimination de Nour et Kaoutar, les binômes encore en compétition ont tout donné afin de s'envoler pour la Turquie.

C'est au port de Skala que débutait la nouvelle étape. Les candidats avaient deux jours pour se rendre à Litochoro, à 277 kilomètres, au pied du Mont Olympe. S'en est suivi un trek éprouvant pour rejoindre Stéphane Rotenberg. Les trois premières équipes étaient assurées de participer à l'épreuve d'immunité. Christophe et Claire étaient à la traîne. Un retraité a accepté de les emmener mais a pris le temps de récupérer ses clés chez lui et de se rendre à sa voiture qui se situait plus loin. Il n'avait en plus plus d'essence et comptait sur le père et la fille pour lui en fournir. Agacés, le binôme est parti et a eu la chance de tomber sur un Français qui a accepté de faire tout le trajet avec eux. Pendant ce temps, Cinzia a fait semblant d'être enceinte pour trouver un véhicule. Les deux femmes ont réussi à se faire offrir un trajet en bus. Le couple avait quant à lui beaucoup de mal à trouver un véhicule pour les emmener à destination. "On a battu le record de la loose", a lancé Aurore. Une réflexion qui a eu le don d'agacer son mari Jonathan qui n'est pas du genre à baisser les bras. Pour la première fois, les tourtereaux n'étaient pas unis. Une situation qui a fait pleurer la belle blonde de 38 ans.

Une fois au pied du Mont Olympe, c'était parti pour le trek éprouvant de 16 kilomètres en portant un bâton sur lequel se trouvait une cloche. A chaque fois qu'elle retentissait, les équipes devaient s'arrêter pendant une minute. Il fallait donc de la patience et de l'agilité. Des qualités que n'avaient pas vraiment Florent et Noël. Comme à leur habitude, ils se sont rapidement disputés car leur cloche ne faisait que sonner. Pierre-Louis et Arnaud eux ont fait une belle remontada. Ils n'ont jamais fait sonner leur cloche malgré leur bonne allure. Après sept heures de marche, ils étaient les premiers. Christophe et Claire étaient les deuxièmes, Rose-Marie et Cinzia les troisièmes.

Immunité et Quizz Express

Il était ensuite temps pour les candidats de trouver un logement pour la nuit. Une fois de plus, c'était très compliqué. Aurore et Jonathan ont dormi dans un garage, Rose-Marie et Cinzia dans le sous-sol d'un salon de barbier et Florent et Noël n'ont pas trouvé d'habitation. Les autres binômes ont eu plus de chance.

Le lendemain, Pierre-Louis et Arnaud, Cinzia et Rose-Marie puis Christophe et Claire ont disputé l'épreuve d'immunité. Des enfants du village ont mimé aux candidats une série de mots qu'ils devaient deviner le plus vite possible. A chaque fois qu'un mot était trouvé, il fallait aller chercher sa traduction dans un dictionnaire franco-grec et revenir l'écrire correctement à leur pupitre grâce à un alphabet grec mis à disposition sur leur table. Les copines parisiennes ont gagné et ont donc leur passeport pour la Turquie.

Tous les binômes se sont ensuite retrouvés pour l'étape du "Quizz Express". La règle ? A chaque fois qu'ils se trouvaient dans une voiture, les candidats devaient demander à leur chauffeur de mettre Radio Cosmo. Et de manière aléatoire, ils ont entendu Stéphane Rotenberg leur poser une question sur la culture turque. En cas d'erreur, il fallait chercher un autre véhicule. Les binômes devaient se rendre à Thessalonique, à 90 kilomètres de Nigrita. En plus de n'avoir trouvé aucun véhicule, Noël et Florent ont vu une voiture arriver en sens inverse, ce qui a fait tomber ce dernier dans un fossé. Heureusement, plus de peur que de mal et le conducteur a accepté de les emmener. D'ordinaire bien placés, Pierre-Louis et Arnaud étaient les derniers de la course. Florent et Noël étaient les premiers et ont donc reçu une amulette de 10 000 euros en plus de leur qualification pour la Turquie.

Duel final

Pierre-Louis et Arnaud ont choisi Christophe et Claire pour le duel final. Cette dernière a affronté Pierre-Louis. Les deux candidats devaient se rendre à la statue d'Elefthérios Venizélos et vendre 20 des célèbres pains au sésame grecs, à 30 centimes. Seule règle : pas plus de quatre par client. Le frère fêtard a été moins rapide. Alors qu'ils pensaient être éliminés, Pierre-Louis et Arnaud ont eu la surprise de voir Stéphane Rotenberg arriver dans leur chambre d'hôtel. Et ils ont appris qu'ils étaient le binôme caché. Ils allaient donc s'envoler pour la Turquie et ne devaient pas se faire repérer par les autres équipes lors de la prochaine étape.