Pékin Express 2021 : Nour et Kaoutar éliminées, couteau dans le dos pour Rose-Marie et Cinzia

Ils étaient encore six binômes en compétition lors de la cinquième étape de Pékin Express 2021 du 23 mars. Cette semaine, c'est Athènes que les candidats ont découvert. Qui a été éliminé ? Résumé de la soirée rythmée par la règle des "Intouchables" !

La semaine passée, Nour et Kaoutar ont échappé à l'élimination. Pour cette nouvelle étape, elles avaient donc un handicap : transporter un saladier rempli d'huile d'olive sans en renverser. Auquel cas, elles devaient en trouver pour remplir exactement la même quantité.

Cette étape s'appelait "Les Intouchables". Elle était composée de courses très courtes et d'épreuves. Le premier binôme arrivé devenait intouchable et gagnait un avantage stratégique pour la suite de la course. Tous devaient se rendre à la plage Kape Beach, à 60 km d'Athènes. Une fois sur place, les candidats devaient se jeter à l'eau pour récupérer des jetons et jouer au fameux jeu Puissance 4 contre une équipe adverse. Christophe et Claire ont gagné contre Florent et Noël. Ils ont donc pu poursuivre la course pendant que les collègues Catalans attendaient un autre binôme. Mais ils ont gagné la partie contre Pierre-Louis et Arnaud. Les frères fêtards ont ensuite gagné contre Rose-Marie et Cinzia. Les autres équipes n'ont pas été montrées.

C'est ensuite à Port Pachi qu'il fallait se rendre. Et Pierre-Louis et Arnaud sont arrivés les premiers. Ils étaient donc qualifiés. Et c'était à eux de choisir qui du premier ou du deuxième binôme serait le prochain qualifié à l'issue de la prochaine course.

Une candidate en larmes

Pour la deuxième course, mieux valait avoir le coeur bien accroché. Direction le canal de Corinthe, à 40 km, où l'un des candidats de chaque binôme devait faire un saut à l'élastique. Pendant leur chute, ils ont entendu le nom de 11 héros grecs. Il fallait impérativement les retenir et les répéter à leur co-équipier pour qu'il les retrouvent sur une grille de mots.

Pour trouver une voiture, Rose-Marie et Cinzia ont une fois de plus joué de leur charme. Elles sont donc arrivées les premières et ont eu un coup de stress en découvrant l'épreuve. Un frisson ressenti par tous les candidats. Claire, qui avait une peur bleue du vide, a eu du mal à retenir ses larmes avant de sauter. Rose-Marie et Cinzia sont arrivées les premières, suivies de Claire et Christophe. Ce sont ces derniers que Pierre-Louis et Arnaud ont choisi de qualifier, de quoi bouleverser les copines parisiennes. "Je me renferme comme une huître. Et je me dis :'Qu'est-ce que c'est que ce coup bas.' Je n'ai même pas envie de réfléchir s'ils ont raison ou pas. (...) Je suis très déçue", a lancé Cinzia.

Couteau dans le dos !

Après une soirée, passée à la belle étoile pour le couple Aurore et Jonathan, il était temps de reprendre la course. La dernière chance pour un binôme d'être la troisième équipe intouchable. Le but était une fois de plus d'être dans le top 2 pour espérer être choisi par les frères fêtards et le père et la fille. Direction le château de Kaniaris à 18 km pour faire un jus avec des raisins récoltés par les candidats qui devaient remplir une carafe avec leur récolte et retrouver Stéphane Rotenberg à Zappéion. Une fois de plus, Rose-Marie et Cinzia étaient les premières, suivies de Jonathan et Aurore. Malheureusement pour les copines parisiennes, Pierre-Louis, Arnaud, Claire et Christophe ne les ont pas choisies. Un nouveau "couteau dans le dos" pour les candidates car Pierre-Louis et Arnaud avaient promis de choisir au mérite. Elles comptaient donc bien se venger dès que l'occasion se présenterait.

Nour et Kaoutar étaient encore les dernières et devaient donc choisir un autre binôme pour le duel final. Au hasard, elles ont choisi Florent et Noël. Nour a affronté Florent dans une course en direction de Psyri. Après avoir résolu une énigme, retour auprès de Stéphane Rotenberg et de leur coéquipier. C'est finalement la mère et la fille qui ont été éliminées de la compétition.