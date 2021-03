Pékin Express 2021, l'accident mortel : deux candidats ont stoppé l'aventure suite aux conseils des médecins

Le tournage de Pékin Express 2021 a été mouvementé. En plus d'avoir été interrompu pendant six mois à cause du coronavirus, la production a dû faire face à un accident mortel. Interrogé par Télé Star, le présentateur Stéphane Rotenberg est revenu sur le drame.

A l'origine, Pékin Express devait se déroulait en Ouganda, en Ethiopie et aux Emirats arabes unis. Mais, alors que l'équipe était dans le deuxième pays, le coronavirus touchait de plus en plus de personnes dans le monde, dont en France. Craignant que tout le monde soit bloqué en Afrique, la production a donc pris la décision de stopper le tournage et de faire rentrer tout le monde en France. "Vu d'Afrique, on pensait qu'on était dans une épidémie du type Chikungunya ou Zika. (...) Ce n'est pas parce que l'épidémie arrivait en Afrique que nous sommes partis, mais parce que l'Europe se fermait et qu'on ne voulait pas se retrouver bloqués à l'extérieur. (...) Il a fallu organiser le rapatriement. A Orly, on était dans les derniers avions de lignes à atterrir", a confié Stéphane Rotenberg.

Ce n'est qu'au bout de six mois que le tournage a pu reprendre. Mais pour ne pas prendre le risque d'être bloqués en cas de reconfinement, la production a choisi un nouvel itinéraire, à savoir la Grèce et la Turquie. "On a fait vite, il fallait un binôme gagnant. On était même prêts à organiser une finale à six ou sept équipes en cas d'urgence au lieu de deux", a précisé le présentateur de 53 ans. Ils ont heureusement pu finir toutes les séquences. Mais leur passage en Turquie a été perturbé par un accident mortel.

Le 21 septembre dernier du côté de la cité balnéaire d'Antalya, en Turquie, un conducteur de 82 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a ainsi percuté deux voitures. Dans l'une d'elles se trouvait une équipe de candidats, l'autre était celle de la production. les deux participants et leur cadreur ont été blessés et le conducteur à l'origine de l'accident est décédé. Un choc pour l'équipe de Pékin Express. "Ce ne sont pas des choses à montrer dans un tel programme. Mais on en parlera d'autant que sur les conseils des médecins, les deux candidats ont arrêtés l'aventure. Il a été prouvé que leur chauffeur n'était pour rien dans l'accident", a expliqué Stéphane Rotenberg.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans la magazine Télé Star du 1er mars 2021.