Miss France 2022 : Qui est Youssra Askry, Miss Normandie 2021 ?

L'élection qui s'est tenue le 23 octobre 2021 avait une saveur particulière pour Amandine Petit. Miss France 2021 a assisté à l'élection de Miss Normandie, un titre qu'elle avait remporté un an plus tôt. Lé cérémonie s'est déroulée à Coutance, dans la Manche. Et c'est une divine brune qui a été sacrée au terme de la soirée.

Quatorze jeunes femmes étaient en compétition pour décrocher le titre de Miss Normandie 2021. Mais il ne pouvait y avoir qu'une gagnante, et il s'agit de Youssra Askry. La jeune femme de 24 ans a remporté le concours de beauté face à 1 400 spectateurs, dans la salle Marcel Hélie. Un moment à jamais gravé dans sa mémoire. "Hier soir, j'ai eu l'honneur de recevoir cette magnifique écharpe d'ambassadrice, celle qui me permettra de représenter ma belle Normandie ! Je vous avoue que je ne comprends toujours pas ce qu'il m'arrive. Je n'arrête pas de le répéter mais MERCI, je n'aurais jamais pu y arriver sans vous. (...) Comme quoi le travail et la persévérance finissent toujours par payer. Je compte bien emmener ma Normandie le plus loin possible le 11 décembre prochain", a-t-elle notamment écrit sur Instagram, ce lundi 25 octobre.