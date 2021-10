Miss France 2022 : Jade Lange est Miss Centre-Val de Loire 2021

Le 24 octobre 2021, dans l'après-midi, a eu lieu l'élection de Miss Centre-Val de Loire 2021 au parc des expositions de Dreux, en Eure-et-Loir. Dix-huit candidates se sont disputées le titre et c'est finalement Jade Lange qui est ressortie grande gagnante, succédant ainsi à Cloé Delavalle élue en 2020.

Venue d'Orléans, Jade Lange a tout juste 18 ans et mesure 1m75. Contactée par France Bleu Orléans juste après son élection, la jolie brune s'est dit très émue et a confié être "sur un petit nuage". "C'est un honneur, un rêve qui se réalise et je compte bien emmener la région Centre-Val de Loire le plus loin possible, a-t-elle déclaré. C'est la région où je suis née, où j'ai grandi et la représenter au concours Miss France c'est tout simplement incroyable".

Jade Lange est doublement fière car elle porte dans son coeur deux villes de la région, Malesherbes où elle est née et Orléans où elle étudie. Car en effet, depuis le mois de septembre, son bac en poche, la jeune femme s'est lancée dans une licence des sciences du langage.