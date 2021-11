Miss France 2022 : Qui est Floriane Bascou, Miss Martinique 2021 ?

La liste des 29 candidates régionales en lice pour Miss France 2022 est enfin au complet ! En effet, dimanche 25 octobre 2021, la toute dernière cérémonie a eu lieu. Elle visait à élire Miss Martinique, événement qui avait été reporté en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et c'est la belle Floriane Bascou qui a remporté la couronne ainsi que l'écharpe tant convoitée !

Floriane Bascou a 19 ans, mesure 1m71 et est étudiante en santé option droit. C'est cette jolie brune qui succède ainsi à Séphorah Azur, qui représentait la Martinique lors de l'élection nationale l'an passé. "Une aventure riche en rencontres et en développement personnel", indique Floriane Bascou sur ses réseaux sociaux. Et avant de se savoir grande gagnante, la jeune femme avait déjà adressé un joli discours sur Instagram : "Je souhaite remercier tous ceux qui m'ont accompagnée de près ou de loin durant ma préparation. Un grand merci à toute l'équipe d'@electionmissmartinique pour ce programme complet, afin de permettre aux candidates d'être prêtes aujourd'hui."

Mais surtout, Floriane Bascou a pu compter sur le soutien de ses proches. Parmi eux, un sportif célèbre ! En effet, elle est la petite soeur de Dimitri Bascou, athlète spécialiste du 110 mètres haies. Il a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques d'été de 2016 et champion d'Europe la même année, rien que cela ! Désormais, c'est la jeune brunette qui espère rendre fière la famille et succéder ainsi à Amandine Petit au titre de Miss France !