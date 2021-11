Miss France 2022 : Julie Cretin est Miss Franche-Comté 2021

Alors que le voyage préparatoire des Miss à La Réunion approche à grands pas, Purepeople.com continue de vous présenter les candidates une à une. Le 11 septembre dernier, la région Franche-Comté avait élu Julie Cretin, une jolie blonde de 21 ans et d'1m70 originaire de Bouverans. Elle succède ainsi à Coralie Gandelin, élue en 2020 après un scandale de photos dénudées.

"J'ai tant cru en ma bonne étoile... Vous avez changé ma vie, mon rêve est devenu réalité hier soir. Je ne serai jamais assez reconnaissante pour cette opportunité unique qui m'est offerte. Un immense merci pour vos mots, vos attentions, vos sourires, votre présence. Je donnerai tout pour faire briller la Franche-Comté à Miss France, en décembre prochain sur @tf1", a-t-elle promis sur Instagram après son sacre.

Il s'agit véritablement d'une consécration pour la jeune femme qui a toujours joué aux Miss, comme elle l'a par ailleurs confié à L'Est Républicain. "Pour moi les Miss, c'est le rêve de petite fille. Depuis toujours quand c'était l'élection de Miss France en décembre, je prenais mes guirlandes de Noël et je me faisais mes petites écharpes de Miss puis je défilais dans mon salon. Je me suis toujours dit qu'un jour, je me présenterais, qu'un jour ce serait moi et donc je suis très fière", a-t-elle déclaré.

Pour poursuivre ce rêve jusqu'au bout et décrocher la couronne ultime, celle de Miss France, Julie Cretin devra mettre entre parenthèse ses études, elle qui est actuellement étudiante en master de marketing et de communication.