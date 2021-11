Miss France 2022 : Léna Massinger est Miss Champagne-Ardenne 2021

Sur les onze candidates en lice le 15 octobre au Kabaret, à Tinqueux (dans la Marne), c'est la jolie Léna Massinger qui a remporté la couronne et l'écharpe de Miss Champagne-Ardenne 2021. Elle succède ainsi à Gwenegann Saillard élue en 2020.

Léna Massinger a 20 ans et est originaire de Reims. Elle met en pause ses études supérieures pour se lancer dans l'aventure Miss France. La jeune femme devra redoubler d'efforts pour espérer convaincre le public lors de l'élection nationale au mois de décembre prochain, elle qui lutte contre une grande timidité. C'est donc déjà avec une certaine fierté qu'elle a franchi cette première étape. "Normalement, je ne tiens pas cinq minutes devant un public et là, en demi-finale, j'ai réussi à tenir un discours devant plusieurs centaines de personnes", s'est-elle réjouie au micro de France 3 Régions Grand Est juste avant sa victoire.

Léna Massinger espère séduire les Français avec sa personnalité et ses valeurs. Avec son titre de Miss en poche, elle compte d'ores et déjà dédier ses discours à une cause qui lui est chère : "Ma cause, ce sont les droits des femmes. J'espère pouvoir mettre cette cause qui me tient à coeur en lumière, partout où je serai invitée", a-t-elle annoncé.