Miss France 2022 : Julie Beve est Miss Limousin 2021

Le vendredi 1er octobre, le Limousin a élu sa nouvelle Miss lors d'une cérémonie qui a eu lieu à l'espace des Trois Provinces, à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Et face à 14 autres prétendantes, Julie Beve est sortie du lot ! Elle succède ainsi à Léa Graniou, Miss Limousin 2020. Notre actuelle Miss France, Amandine Petit, étant indisponible pour lui remettre sa couronne, Julie Beve a été sacrée par la précédente reine de beauté Clémence Botino.

A 23 ans et mesurant 1,71m, la jolie brune est une passionnée d'aviation. Elle est d'ailleurs détentrice d'une licence de responsable marketing touristique et a obtenu un diplôme d'hôtesse de l'air.

En participant au concours Miss France, elle "sort de sa zone de confort" comme elle l'a expliqué en story Instagram. Et d'expliquer : "Je me présente au concours pour me challenger, ce titre me tient d'autant plus à coeur car cette région fait partie intégrante de mon histoire familiale."