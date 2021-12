Miss France 2022 - "Une vraie couronne de princesse" : les détails du nouveau bijou "spectaculaire"

Ce samedi 11 décembre 2021, une nouvelle jeune femme verra son rêve se réaliser. À l'issue de la 101 cérémonie Miss France, l'une des 29 candidates en lice sera élue et succèdera à Amandine Petit. Comme le veut la tradition, elle obtiendra sa propre écharpe et sa propre couronne, qu'elle pourra garder à vie. Cette année encore, pour la deuxième fois consécutive, c'est la marque Mauboussin qui a été désignée pour imaginer le nouveau diadème de la gagnante.

Au mois de novembre dernier, un premier croquis a été dévoilé et, ce jeudi 9 décembre 2021, dans les pages du magazine Gala, de véritables photos ont été partagées. Sur une image, le bijoux est présenté à Amandine Petit par le président de Mauboussin, Alain Némarq, et avec la présence de Sylvie Tellier. Nos confrères de Gala en profitent alors pour apporter quelques précisions quant à la composition de cette couronne unique.

On apprend ainsi qu'elle est "composée de diamants, de tourmalines et d'une améthyste centrale de 43 carats". "La création est spectaculaire", lit-on. "Elle pèse 100 grammes de moins que la précédente. Nous avons amélioré l'ergonomie et réorienté les peignes de fixation afin de la rendre plus confortable et, de fait, plus facile à porter", précise le joaillier, Alain Némarq, lequel explique que cette année, il a été question de "célébrer le bonheur". Dans cet esprit, le bijou "est orné d'étoiles en diamants. Il s'inspire d'une ambiance rosée, douce et très glamour". (Voir notre diaporama). "Une vraie couronne de princesse !", s'est enthousiasmée Amandine Petit, complètement sous le charme.

Pour obtenir un tel résultat, il aura tout de même fallu compter de longues sessions de travail acharné. "Sa conception, du dessin à la réalisation dans les ateliers lyonnais, a requis pas moins de cent quatre-vingt heures de travail, étalées sur douze semaines", est-il indiqué dans les pages de Gala. Il ne reste plus qu'à savoir laquelle des candidates aura la chance de porter la magnifique couronne. Réponse, samedi soir !