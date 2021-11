Miss France 2022 : La nouvelle couronne enfin dévoilée ! Un bijou unique

Sur le même compte Instagram, les internautes ont pu jeter un oeil au dessin de la robe que porteront les 29 candidates sur scène le soir de la cérémonie. La sublime robe a été imaginée par le créateur Nicolas Fafiotte et correspond totalement au thème de cette année. "Cette robe fourreau, au décolleté plongeant, fendue et d'un tissu or rose pailleté fait référence aux grandes comédies musicales de Broadway", lit-on. Une description qui vient de Nicolas Fafiotte lui-même, comme on peut le découvrir via ses stories Instagram (voir diaporama).



Pour les robes des 5 finalistes, c'est le styliste libanais Georges Hobeika qui a été désigné pour les créer. Il est familier avec les élections de Miss puisqu'il avait notamment été à l'origine de la robe finale d'Olivia Culpo en 2012 pour le concours de Miss Univers.