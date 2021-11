Miss France 2022 : Photos officielles des 29 candidates et toutes les infos sur le concours !

Le nom de la reine de beauté qui succédera à Amandine Petit (Miss France 2021) sera bientôt connu ! En effet, l'élection de Miss France 2022 se tiendra le 11 décembre prochain, au Zénith de Caen. Cette année, elles sont 29 Miss régionales à concourir, espérant remporter le titre ainsi que la couronne et l'écharpe qui vont avec.

Pour cette 101e édition de Miss France, sur le thème de la comédie musicale, le comité voit les choses en grand... et la soirée est placée sous le signe du changement ! "Cette année pour la première fois, on va faire un tableau où elles seront en pantalon. C'est la première fois qu'on le fait. Pas en 100 ans mais en 30 ans d'émission télé, il n'y a pas eu. C'est pour le tableau Mamma Mia. On a fait des combis pantalons qui ne seront pas pattes d'eph mais moulantes, argent et fuchsia un peu comme Cher dans les années 80. On s'inspire aussi de Farrah Fawcett et sa robe gold. On s'est bien amusé", a confié Frédéric Gilbert, producteur du show. Et ce n'est pas tout : un défilé en look 100% noir, celui des quinze finalistes en maillot de bain, est attendu !

"Depuis ma nomination en tant que présidente de la société Miss France, on a travaillé, avec les équipes, à la ligne éditoriale de l'émission et aux conditions de production. Cela a des conséquences à la fois artistiques, techniques et juridiques. C'est pour cela que cette année, les 29 miss qui vont défiler le soir du 11 décembre sur l'antenne de TF1 auront des contrats de travail", a par ailleurs annoncé Alexia Laroche-Joubert, nouvelle présidente de Miss France qui justifie ces nouveautés.

Découvrez les 29 Miss Régionales

Miss Rhône-Alpes 2021 : Charlotte Faure, 20 ans, 1,73 m, en deuxième année de BTS communication à Grenoble

Miss Centre-Val de Loire 2021 : Jade Lange, 18 ans 1,75 m, licence des sciences du langage

Miss Auvergne : Anaïs Werestchack, 24 ans, 1,77 m, étudiante en médecine

Miss Midi-Pyrénées 2021 : Hannah Friconnet, 22 ans, 1,70 m, étudiante en communication

Miss Côte d'Azur 2021 : Valeria Pavelin, 24 ans, 1,85 m, étudiante pour devenir chirurgien-dentiste

Miss Nord-Pas-de-Calais 2021 : Donatella Meden, 20 ans, 1,7 4 m, étudiante dans le luxe et la mode en Bachelor à l'ISEFAC de Lille

Miss Bourgogne 2021 : Chloé Galissi, 21 ans, 1,72 m, deuxième année d'un BTS immobilier

Miss Normandie 2021 : Youssra Askry, 24 ans, 1,72 m, master en activités physiques adaptées et santé

Miss Mayotte 2021 : Anna Ousseni, 24 ans, mesure 1,70 m, diplômée d'un Bachelor en zone import-export

Miss Guyane 2021 : Melysa Stephenson, 19 ans, 1,71 m, deuxième année de licence de sociologie et en graduate de marketing digital

Miss Languedoc-Roussillon 2021 : Marion Ratié, 20 ans, 1,72 m, 3e année de classe préparatoire au diplôme de comptabilité et de gestion

Miss Bretagne 2021 : Sarah Conan, 22 ans, 1,74 m, étudiante en communication à Rennes

Miss France Picardie 2021 : Hayate El Gharmaoui, 21 ans, 1,72 m, étudiante en troisième année de Sport Business

Miss France Corse 2021 : Emma Renucci, 18 ans, 1,76 m, études scientifiques à l'université Paris-Dauphine

Miss Franche-Comté 2021 : Julie Cretin, 21 ans, 1,70 m, étudiante en master de marketing et de communication.

Miss Alsace 2021 : Cécile Wolfrom, 1,74 m, 24 ans, étudiante en sixième année de pharmacie

Miss Aquitaine 2021 : Ambre Andrieu, 22 ans, 1,78 m, étudiante en dernière année d'ingénierie en Physique-Chimie

Miss Nouvelle-Calédonie : Emmy Chenin, 18 ans, 1,75 m, étudiante en Licence de Langues Etrangères.

Miss Provence 2021 : Eva Navarro, 19 ans, 1,70 m, études en relations publiques et événementiel

Miss Limousin 2021 : Julie Beve, 23 ans, 1,71 m, licence de responsable marketing touristique et a obtenu un diplôme d'hôtesse de l'air

Miss Poitou-Charentes 2021 : Lolita Ferrari, 23 ans, 1,71 m, possède sa marque de produits cosmétiques

Miss Lorraine 2021 : Marine Sauvage, 23 ans, 1,75 m , étudiante en cinquième année de pharmacie

Miss Tahiti 2021 : Tumateata Buisson, 24 ans, 1,81 m, chargée de communication dans le secteur du tourisme

Miss Champagne-Ardenne 2021 : Léna Massinger, 20 ans, 1,70 m

Miss Pays de la Loire 2021 : Line Carvalho, 20 ans, 1,78 m, prépa scientifique

Miss Île-de-France 2021: Diane Leyre, 24 ans, 1,77 m, agent immobilier

Miss Réunion 2021 : Dana Virin, 22 ans, 1,73 m, étudiante en Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance

Miss Martinique 2021 : Floriane Bascou, 19 ans, 1,71 m, étudiante en santé option droit

Miss Guadeloupe 2021 : Ludivine Edmond, 20 ans, 1,77 m, étudiante de gestion et comptabilité