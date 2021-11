Miss France 2022 : Grand changement pour la prochaine cérémonie, "c'est la première fois qu'on le fait en 30 ans"

Dans moins d'un mois, les Français éliront leur nouvelle ambassadrice. En effet, c'est le 11 décembre prochain qu'Amandine Petit remettra sa couronne dans sa ville natale à Caen en Normandie. Avant de s'envoler à La Réunion pour leur voyage de préparation, les 29 prétendantes au titre de Miss France se sont présentées à la conférence de presse ce mercredi 17 novembre 2021 dans les locaux de TF1 et à laquelle Purepeople.com a assisté. Sylvie Tellier, Jean-Pierre Foucault et la nouvelle présidente du comité Alexia Laroche-Joubert ont également fait le déplacement pour livrer les premiers détails de l'élection.

C'est sur le thème du spectacle que les candidates régionales défileront tour à tour pour charmer le public. Le producteur Frédéric Gilbert a en effet annoncé que tous les tableaux seront inspirés d'une comédie musicale. Le tableau d'ouverture sera sur le thème du Roi Lion avec la performance de 30 chanteurs Gospel. Seront également revisités les shows Chicago, Saturday Night Fever, La La Land, Mary Poppins, West Side Story, Chantons sous la pluie, Aladdin et Mamma Mia.

C'est la première fois qu'on le fait...

Pour la mise en scène de cette dernière comédie musicale, la production a décidé de frapper fort en faisant un choix inédit. "Cette année pour la première fois, on va faire un tableau où elles seront en pantalon. C'est la première fois qu'on le fait. Pas en 100 ans mais en 30 ans d'émission télé, il n'y a pas eu. C'est pour le tableau Mamma Mia. On a fait des combis pantalons qui ne seront pas pattes d'eph mais moulantes, argent et fuchsia un peu comme Cher dans les années 80. On s'inspire aussi de Farrah Fawcett et sa robe gold. On s'est bien amusé", a confié Frédéric Gilbert. Une ambiance disco-chic donc qui promet de faire sensation ! Autre nouveauté : un défilé tout en noir et pas des moindres, celui des quinze finalistes en maillot de bain. "Ce sera pour le défilé en deux pièces et c'est du strassé. Le thème sera Chicago donc elles auront le haut du costume. C'est un deux pièces costumé", a précisé le producteur. Et d'ajouter : "Ca se modernise année après année".

Ces décisions s'inscrivent sans doute dans les changements que souhaite imposer la présidente Alexia Laroche-Joubert, elle qui a également instauré des contrats de travail pour les candidates. "Depuis ma nomination en tant que présidente de la société Miss France, on a travaillé, avec les équipes, à la ligne éditoriale de l'émission et aux conditions de production. Cela a des conséquences à la fois artistiques, techniques et juridiques. C'est pour cela que cette année, les 29 miss qui vont défiler le soir du 11 décembre sur l'antenne de TF1 auront des contrats de travail", a-t-elle annoncé à la conférence de presse.

Pour l'heure, le jury n'a pas encore été révélé mais il promet d'être "éclectique". En outre, d'anciennes Miss sont attendues sur scène.