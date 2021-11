Miss France 2022 : Photos des 29 Miss régionales en maillot de bain

Les 29 candidates à l'élection Miss France 2022 sont depuis bientôt une semaine sur l'île de la Réunion pour leur voyage de préparation. Séance de kayak, paddle, pêche ou encore visite au centre de soin pour tortues marines Kélonia étaient au programme. Elles ont aussi profité de ce cadre paradisiaque pour être immortalisées en maillot de bain. Des photos très attendues, comme chaque année.

C'est le photographe Benjamin Decoin qui a eu l'honneur de les mettre en scène. Les Miss régionales apparaissent dans des modèles colorés (rouge, orange, doré...) une-pièce ou deux-pièces avec en toile de fond la flore de l'île de la Réunion.

Elles ont aussi pris la pose à la piscine de l'hôtel Ness à la Saline les Bains pour la photo de groupe en maillot de bain. "C'est la photo la plus attendue et la plus regardée par les gens. Nous avons plusieurs impératifs pour la réaliser : mettre toutes les candidates en valeur dans un cadre qui représente l'île de la Réunion tout en trouvant un équilibre entre les blondes et les brunes et la taille de chacune", a expliqué Sylvie Tellier à nos confrères de TVMag. Il a fallu aussi faire attention aux écarts de tailles entre les jeunes femmes. "Cette année, la plus petite fait 1m70 quand la plus grande fait 1m85 ! Nous avons donc réalisé trois groupes : de 1m70 à 1m72, de 1m73 à 1m76 et au-delà", continue la patronne de Miss France. Les plus grandes d'entre elles, Miss Côte d'Azur (1m85) et Miss Tahiti (1m81) ont donc été placées aux extrémités.

En ce qui concerne ce séjour idyllique au programme bien rempli, une Miss a vécu une petite frayeur puisqu'elle a perdu connaissance quelques secondes. C'est Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021. La sublime jeune femme était "particulièrement fatiguée par le décalage horaire", comme l'ont précisé nos confrères du Parisien.

C'est le 11 décembre 2021 que se déroulera l'élection de Miss France 2022, présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, en direct du Zénith de Caen. Une soirée qui s'annonce magique !