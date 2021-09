Amandine Petit : Miss France présente sa grande soeur, les internautes sous le charme

Bien qu'ils ne puissent pas en savoir davantage sur la grande soeur d'Amandine, ses fans ont tout de même réagi. "Vous êtes canons !!!!!! Aussi grandes que la Tour Eiffel !", commente une internaute. "La beauté, une affaire de famille !", ajoute Fabrice, ex-aventurier de l'émission Koh-Lanta. Les compliments pleuvent, au point que même la Tour Eiffel pourrait être jalouse !

Amandine Petit communique essentiellement sur ses activités de Miss et protège sa vie privée. Interrogée à plusieurs reprises sur sa vie amoureuse, la jeune femme a soit refusé de répondre aux questions, soit répondu de manière évasive. Invitée sur Europe 1 juste après son élection, elle déclarait tout de même, concernant l'attitude d'un petit ami de Miss France : "Je lui dirais, dans l'idée que cela pourrait faire six ans, qu'il y a un socle suffisamment solide et qu'il faut faire confiance à la personne avec laquelle on est. Quand je donne mon amitié à quelqu'un, c'est avec beaucoup de sincérité et là, c'est ce qu'il peut se passer si j'ai un petit ami. Et oui, ça a été dit que je pouvais avoir quelqu'un depuis six ans. Quand une relation dure depuis six ans, ce n'est pas le fait d'être élue Miss France qui changera grand chose."