Amandine Petit (Miss France 2021) déjà célibataire ? Sa phrase intrigante

La vie d'Amandine Petit a changé du jour au lendemain. Le 19 décembre 2020, Miss Normandie a été élue Miss France 2021 au terme d'une soirée exceptionnelle au Puy du fou. Depuis, elle enchaîne les interviews et les plateaux télévisés. Après avoir été invitée dans Quotidien (sur TMC), tournage durant lequel elle est revenue sur la polémique dont elle a récemment fait l'objet, la belle blonde de 23 ans était dans Touche pas à mon poste (C8), jeudi 7 janvier. Une fois de plus, elle n'a pas échappé à une petite allusion sur sa vie amoureuse.

Nombreuses sont les Miss France à ne pas souhaiter parler de leur vie privée après leur sacre. C'est le cas d'Amandine Petit qui a mis un point d'honneur à protéger sa vie amoureuse. Malheureusement, elle a omis un petit détail : dans l'une de ses stories permanentes, elle se dévoile au côté d'un certain Julien Georges et lui déclare son amour. Les internautes qui sont tombés dessus ont découvert qu'ils étaient en couple depuis plus de six ans, une information relayée dans les médias. Ni une ni deux, la jeune femme a tout supprimé et depuis, joue la carte du mystère.

Après l'avoir interrogée sur la polémique concernant April Benayoum (Miss Provence), puis celle de sa visite dans un centre commercial, Cyril Hanouna lui a lancé : "100% des Miss ont quitté leur fiancé la première année de leur sacre." Un sujet qu'Amandine Petit a préféré rapidement éviter en répondant : "A savoir si j'ai encore un fiancé. Donc à partir de là... Je ne veux pas répondre à cette question." Malheureusement pour elle, le présentateur ne comptait pas abandonner si facilement. Il a poursuivi en lui expliquant qu'il avait entendu qu'elle était en couple. Et son invitée de répliquer : "Je ne sais pas."

Amandine avait également tenté d'éviter la question lors de sa venue sur Europe 1 le 5 janvier. Un chroniqueur de Ça fait du bien avait tenté une ouverture en déclarant : "Dans l'idée que vous ayez un petit ami, j'imagine que ça doit être très dur d'avoir un petit ami quand on est élue Miss France. Ça doit être très dur pour lui. Qu'est-ce que vous lui diriez pour le rassurer ?" Miss France 2021 avait alors répondu : "Je lui dirais, dans l'idée que cela pourrait faire six ans, qu'il y a un socle suffisamment solide et qu'il faut faire confiance à la personne avec laquelle on est. Quand je donne mon amitié à quelqu'un, c'est avec beaucoup de sincérité et là, c'est ce qu'il peut se passer si j'ai un petit ami. Et oui, ça a été dit que je pouvais avoir quelqu'un depuis six ans. Quand une relation dure depuis six ans, ce n'est pas le fait d'être élue Miss France qui changera grand chose."