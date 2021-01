Amandine Petit mystérieuse, évoque sa vie amoureuse : "Quand une relation dure depuis six ans..."

Depuis qu'elle a été élue Miss France 2021 le 19 décembre, Amandine Petit voit sa vie scrutée à la loupe. Et elle n'échappe pas à quelques questions indiscrètes lors de certaines interviews, comme lors de sa venue dans l'émission d'Europe 1 Ca fait du bien, le 5 janvier.

Ce n'est pas un secret, les Miss France semblent frappées par une terrible malédiction quand elles sont en couple. Leur romance ne dure généralement pas bien longtemps après leur sacre. Ca a notamment été le cas d'Iris Mittenaere. "C'est au cours de cet été-là que je romps avec Matthieu, qui me soutient pourtant depuis le début. Mon cas est loin d'être unique. Toutes les Miss France sont frappées par la 'malédiction des petits copains', la fatidique rupture de l'été", écrivait-elle dans son livre Toujours y croire, publié en 2018. Mais Amandine Petit veut tout de même y croire.

La belle blonde de 23 ans qui représentait la Normandie a bien tenté de dissimuler sa vie amoureuse. Mais une de ses stories permanentes en dit long. Ses abonnés ont découvert qu'elle était en couple depuis plusieurs années avec un certain Julien Georges. Amandine Petit a donc tout supprimé sans s'exprimer sur le sujet. Mais elle n'a pu échapper à une petite allusion sur son couple lors de sa venue dans l'émission radio d'Anne Roumanoff. Un chroniqueur a tenté une ouverture en déclarant : "Dans l'idée que vous ayez un petit ami, j'imagine que ça doit être très dur d'avoir un petit ami quand on est élue Miss France. Ça doit être très dur pour lui. Qu'est-ce que vous lui diriez pour le rassurer ?" Miss France 2021 - qui est au coeur d'une polémique - a donc répondu : "Je lui dirais, dans l'idée que cela pourrait faire six ans, qu'il y a un socle suffisamment solide et qu'il faut faire confiance à la personne avec laquelle on est. Quand je donne mon amitié à quelqu'un, c'est avec beaucoup de sincérité et là, c'est ce qu'il peut se passer si j'ai un petit ami. Et oui, ça a été dit que je pouvais avoir quelqu'un depuis six ans. Quand une relation dure depuis six ans, ce n'est pas le fait d'être élue Miss France qui changera grand chose". De quoi rassurer l'homme qui partage sa vie.

Iris Mittenaere, elle, était plus fataliste sur le sujet. Récemment interrogée par Paris Match, elle avait confié : "Franchement, c'est compliqué d'être en couple cette année-là. Parce que c'est une année pleine de chamboulements, on ne sait plus trop où on en est. C'est compliqué de savoir même ce qu'on veut, et de donner de la place à quelqu'un dans notre vie. Donc je pense que la vie de Miss France n'est pas une année facile pour être en couple. On peut faire des rencontres, mais je ne crois pas que ça marche."