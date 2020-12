Amandine Petit (Miss France 2021), son couple en danger ? Avertissements et grande décision

Amandine Petit est sur un petit nuage ! Miss Normandie a été couronnée Miss France 2021 au cours d'une superbe cérémonie samedi 19 décembre 2020. Tout le long du concours, la jolie blonde de 23 ans a pu compter sur le soutien de ses proches, notamment de son compagnon Julien Georges. Aujourd'hui, alors que leur relation a été révélée au grand jour, Amandine Petit a pris une décision radicale.

C'est sur Instagram, dans ses stories permanentes, que notre reine de beauté avait partagé des photos de couple avec Julien. Le duo avait célébré cinq ans d'amour en mars dernier. Depuis, Amandine Petit a tout supprimé. Plus aucune trace de sa moitié sur ses réseaux sociaux. Une manière pour elle de se préserver et surtout de protéger son couple de la malédiction des Miss France.

Iris Mittenaere est passée par là. Celle qui a été élue Miss France 2016 puis Miss Univers la même année a rompu avec son ex-amoureux quelques mois après son sacre. "C'est au cours de cet été-là que je romps avec Matthieu, qui me soutient pourtant depuis le début. Mon cas est loin d'être unique. Toutes les Miss France sont frappées par la 'malédiction des petits copains', la fatidique rupture de l'été", écrivait-elle dans son livre Toujours y croire, publié en 2018.

Une Miss France en couple, "c'est compliqué" selon Iris Mittenaere

Deux ans plus tard, son avis sur la question reste le même. "Franchement, c'est compliqué d'être en couple cette année-là. Parce que c'est une année pleine de chamboulements, on ne sait plus trop où on en est, confie Iris Mittenaere à Paris Match. C'est compliqué de savoir même ce qu'on veut, et de donner de la place à quelqu'un dans notre vie. Donc je pense que la vie de Miss France n'est pas une année facile pour être en couple. On peut faire des rencontres, mais je ne crois pas que ça marche." Un discours "peut-être fataliste" mais assumé. Pour la compagne de Diego El Glaoui, "Miss France n'est pas une année où l'on peut rencontrer l'homme de sa vie".

Amandine Petit espère échapper à cette malédiction. Mais à en croire les expériences des précédentes Miss France, difficile de passer à travers les mailles du filet...