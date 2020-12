Amandine Petit (Miss France 2021) est en couple : son amoureux identifié

Amandine Petit, Miss Normandie 2020, succède à Clémence Botino. Notre nouvelle Miss France 2021 a été élue samedi 19 décembre 2020 au Puy du Fou à l'issue d'une soirée magique présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier. Alors qu'elle vit un rêve éveillé, la jeune reine de beauté de 23 ans est déjà rodée : sa vie amoureuse, elle préfère la garder secrète... ou presque.

Sur Instagram, la jolie blonde aux yeux bleus a pris soin de ne laisser aucune trace de sa moitié sur son feed. Mais elle a classé ses stories par thème. Ses désormais plus de 455 000 followers peuvent retrouver des images de ses voyages à Londres et Oslo, sa préparation aux concours de Miss Normandie puis Miss France mais aussi de tendres photos et vidéos avec celui qui partage sa vie, un certain Julien Georges. De son côté, le jeune homme a mis son compte en privé mais dans sa description on peut lire la lettre A (comme Amandine) accompagnée d'un coeur.

Amandine Petit, bientôt 6 ans d'amour avec Julien

Entre Amandine Petit et son compagnon, ça ne date pas d'hier. En effet, en mars dernier, la jeune femme étudiante en Master 2 Management des établissements et structures gérontologiques célébrait sa cinquième année passée au côté de Julien. Pour l'occasion, le couple s'était offert une parenthèse romantique au Dauphin, un hôtel-restaurant réputé à Caen et qui propose également un moment de relaxation au spa. Dans trois mois, les amoureux devraient fêter leur sixième année d'amour dans des conditions bien différentes puisqu'Amandine est désormais Miss France !

Ce lundi 21 décembre 2020, la jeune femme avait déjà été interrogée par nos confrères de Télé Loisirs sur son couple. Et elle avait botté en touche, préférant préserver sa vie privée. "Je pense qu'il y a un jardin secret à préserver durant mon année de Miss France. Cela ne fait que deux jours que j'ai été élue, je ne vais quand même pas tout vous dévoiler d'un coup !", avait-elle déclaré. Et de poursuivre avec humour : "Rendez-vous au prochain épisode, vous savez déjà que j'ai un chat !"

Désormais, son couple avec Julien n'est plus un secret. Espérons qu'Amandine Petit échappe à la terrible malédiction des Miss France... Beaucoup de reines de beauté à l'instar d'Iris Mittenaere ont avant elle été élues en couple avant d'annoncer une rupture pendant ou après le sacre.