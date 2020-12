Amandine Petit (Miss France 2021) en couple ? Sa réponse inattendue !

Samedi 19 décembre 2020, Amandine Petit, Miss Normandie 2020, a été élue Miss France 2021 lors d'une soirée magique au Puy du Fou ! Notre nouvelle reine de beauté a été couronnée et a déjà pris ses fonctions. Ce lundi 21 décembre 2020, soit même pas 48 heures après son élection, la jolie blonde aux yeux bleus a donné des interviews. Auprès de Télé Loisirs, elle livre ses premières impressions et évoque sa vie amoureuse.

Amandine Petit, notre nouvelle Miss France, est-elle en couple ? C'est la question que beaucoup se posent. Mais de son côté, la belle de 23 ans botte en touche. "Je pense qu'il y a un jardin secret à préserver durant mon année de Miss France, estime-t-elle. Cela ne fait que deux jours que j'ai été élue, je ne vais quand même pas tout vous dévoiler d'un coup !" Et de faire dans l'humour : "Rendez-vous au prochain épisode, vous savez déjà que j'ai un chat !"

Pour l'heure, Amandine Petit souhaite garder le mystère. Pas question d'en dire plus sur sa vie intime. Et elle n'est pas la seule Miss France à se la jouer discrète sur le sujet. Vaimalama Chaves, Miss France 2019, avait répondu par une pirouette à la fameuse question avant même d'être élue. "J'espère surtout que je réussirai à conquérir le coeur de tous les Français", lançait-elle à Paris Match. Puis, une fois couronnée, la jolie brune avait de nouveau été interrogée sur l'existence d'un éventuel amoureux dans Touche pas à mon poste, en janvier 2019. "Vous voulez dire si j'ai un chéri ? Je chéris toute la France", lâchait-elle. Ce n'est qu'en mai 2020, alors qu'elle avait cédé son écharpe de Miss France à Clémence Botino, qu'elle officialisait avec son compagnon Nicolas Fleury.

Amandine Petit semble suivre les traces de la belle Tahitienne. Cette étudiante en Master 2 Management des établissements et structures gérontologiques préfère se concentrer sur son année de règne qui s'annonce particulière, la Covid-19 étant toujours d'actualité. "En me présentant à Miss Normandie, je savais déjà que cette élection serait différente des précédentes car elle pouvait être à tout moment reportée ou même annulée, confie-t-elle. Le maître mot sera l'adaptabilité et je sais que mon année sera particulière. Clémence Botino a réussi à maintenir le lien avec les Français, il n'y a aucune raison que je n'y parvienne pas."