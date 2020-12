Iris Mittenaere, son ex-compagnon Matthieu : les raisons de leur rupture après le sacre

Le destin d'Iris Mittenaere a basculé le 19 décembre 2015, lorsqu'elle a été sacrée Miss France 2016. La jolie brune était à l'époque en couple avec un certain Matthieu dont elle s'est séparée après avoir été élue reine de beauté. Retour sur leur histoire d'amour et les raisons de leur séparation.

Iris Mittenaere et Matthieu, confiants et heureux

Le soir de l'élection, Iris Mittenaere explose de joie. Son amoureux Matthieu aussi, en coulisses. Mais il ne peut pas l'approcher. "Non ce n'est pas bizarre comme situation, c'est superbe même. Je n'ai pas du tout peur de ne pas la voir, c'est déjà la chérie de tous les Français. C'est génial", lâche-t-il devant les caméras de Sept à Huit sur TF1. Enthousiaste, Matthieu ne se doutait pas un instant que la nouvelle vie de Miss France de sa belle leur coûterait leur relation...

En juillet 2016, Iris Mittenaere semblait avoir déjà quelques doutes quant à l'avenir de son couple. "Ce n'est jamais évident, mais je me dis que c'est une bonne expérience pour un couple. Si mon histoire tient pendant cette année Miss France, elle tiendra toute la vie !", lançait-elle à nos confrères de TV Magazine. Finalement, quelques mois plus tard, en novembre de la même année, elle évoquait une situation "très compliquée" avec Matthieu. "C'est vrai que malheureusement, j'ai l'impression que cette malédiction s'abat sur toutes les Miss France chaque année", confiait-elle à Télé Star.

La malédiction des Miss France frappe Iris Mittenaere

Finalement, c'est la rupture pour Iris Mittenaere et Matthieu. "C'est au cours de cet été-là [pendant son année Miss France, NDLR], que je romps avec Matthieu, qui me soutient pourtant depuis le début. Mon cas est loin d'être unique. Toutes les Miss France sont frappées par la 'malédiction des petits copains', la fatidique rupture de l'été", écrit-t-elle dans son livre Toujours y croire, sorti en novembre 2018. "Nous nous étions rencon­trés à la fac à Lille, alors que j'enta­mais ma deuxième année de chirur­gie dentaire, se souvenait-elle auprès de Gala. Il a été présent à chacune de mes élec­tions, même à Manille, le 30 janvier, lorsque je suis deve­nue Miss Univers. C'était une belle histoire d'amour. Qui s'est termi­née. En douceur."

"On prend des chemins qui sont différents, on se voit moins... Malheureusement, il y a un vrai décalage, déclarait à Télé Loisirs celle qui file le parfait amour avec Diego El Glaoui. Je ne regrette rien. Tout ce que je vis m'épanouit complètement et je suis très heureuse de le vivre, donc je ne regrette rien. Tout est une histoire de destin, ça devait arriver..."