Amandine Petit à Miss Univers : Sylvie Tellier "super déçue", les ex-miss en soutien

Encore une fois, la victoire échappe à la France. Quatre ans après le sacre d'Iris Mittenaere, notre miss France Amandine Petit a été éliminée aux portes du Top 10 de Miss Univers. Elle termine donc dans le groupe des 21 concurrentes sélectionnées jusqu'à cette étape du concours. Un résultat jugé décevant par Sylvie Tellier et d'autres miss, qui soulignent toutefois un parcours sans-fautes.

"Aux portes du Top 10 ! Poulala... On est super déçus. Enfin bon, elle méritait. Mais bon, elle a fait un super top 21, elle a mené une super aventure et je suis très fière d'elle. Bravo, bravo !", a nuancé Sylvie Tellier depuis les gradins du Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Floride, aux États-Unis.

Si la cérémonie commençait à 2 heures du matin (heure française), ça n'a pas empêché les anciennes miss France de réagir au parcours d'Amandine Petit. "Fière de toi. Tu as tout donné ! Objectivement tu méritais de passer dans le top 10 pour moi... Tu as donné le meilleur de toi et c'est ce qui compte. Tu es belle, smart, drôle, reviens vite qu'on puisse fêter cette aventure. Ne l'oublions pas, elles étaient 74 au départ, ton parcours était impeccable. On t'aime bichette !", a écrit Iris Mittenaere sur Instagram.

Camille Cerf faisait partie des déçues du classement de la Normande." Très mauvais début de journée pour moi puisque j'apprends qu'Amandine n'est même pas dans le top 10...", dit-elle, la mine déconfite. Flora Coquerel, qui commentait la soirée en direct pour Paris Première, a également fait part de sa déconvenue : "Amandine Petit a fait un top 21 ! Bravo à elle pour son parcours ! Tellement déçue mais surtout très fière d'elle".