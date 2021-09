Karima (Koh-Lanta All Stars 2021) "surprise" à cause du montage : son appel à la prod'

Le 24 août, TF1 a donné le coup d'envoi de Koh-Lanta All Stars 2021. Une édition dans laquelle les téléspectateurs ont notamment pu retrouver Karima (32 ans), candidate de la saison 15 en 2016. Très vite, elle s'est fait remarquer pour son caractère affirmé. Un trait de sa personnalité un peu trop mis en avant à l'écran, au détriment d'autres bons moments selon l'aventurière.

Dès le premier épisode, Karima s'est fait remarquer pour son franc-parler, son côté stratégique et selon certaines aventurières son côté agressif. Lors du premier Conseil, certaines n'ont en effet pas apprécié son ton. Et lors de l'épisode diffusé le 14 septembre, elle a réservé un accueil glacial à Cindy, qui venait de rejoindre l'île des bannis. Des images qui ne reflètent pas entièrement son aventure selon elle. Hier soir, la belle brune a en effet pris la parole pour dire ce qu'elle pensait du montage de l'émission.

"Je voulais rebondir sur les images de ce soir parce que je regarde. En fait il y a pas mal d'images que je ne vois pas. Donc je lance un petit appel à la production : j'aimerais savoir où sont ces images où je rigole ? Il y a des petits passages où j'étais un peu... [elle mime une tête énervée, NDLR] Mais il y a des passages où je rigolais et j'aimerais les voir", a-t-elle confié. Karima étant restée dans l'aventure, peut-être que d'autres images qu'elle jugera positives seront diffusées. "C'est quand même le 3e épisode donc au bout d'un moment, j'aimerais les voir et que vous partagiez avec moi les moments que j'ai vécus. Je ne vois que les côtés négatifs donc c'est assez surprenant. Je suis assez surprise et assez émue de voir tout ça", a-t-elle conclu.

Karima "agressive verbalement"

Karima n'a en tout cas pas fait une très bonne impression auprès de Cindy. Interrogée par TV Mag, la Bordelaise de 33 ans (qui a été éliminée lors de l'épisode du 14 septembre) a expliqué pour quelle raison elle avait voté contre elle lors du premier Conseil : "Je n'étais dans aucune stratégie, je n'avais pas forcément envie de me positionner et quand j'ai vu comment Karima s'adressait aux autres, ça ne m'a pas plu. Du coup, j'ai changé mon vote, je l'ai justifié. (...) Karima n'a pas réussi à prendre du recul et se remettre en question sur ce conseil, elle a pris les choses vraiment à coeur." Et d'ajouter que juste avant de prendre le bateau pour retrouver Denis, Karima lui a mis "une certaine pression" quand elle a su qu'elle souhaitait voter contre elle.

Auprès de Télé Loisirs, Cindy est revenue sur ses retrouvailles tendues avec Karima sur l'île des bannis. Une attitude qui ne l'a pas vraiment surprise. La maman d'Alba (1 an) a précisé que sa camarade s'était sentie "humiliée d'être éliminée au premier Conseil". "Je la trouve violente verbalement et un peu agressive. C'est hyper-maladroit mais je veux mettre un bémol : je veux la comprendre car ce n'est jamais évident de se faire éliminer, quand tout le monde est contre toi, que tu t'es préparée... Tu perds tes moyens. Je me l'explique comme ça", a-t-elle ajouté.