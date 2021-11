Jean-Pierre Pernaut atteint d'un cancer du poumon : Nathalie Marquay fait une révélation "honteuse"

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Déjà remis d'un lourd cancer de la prostate en 2018, Jean-Pierre Pernaut a révélé être encore une fois malade ce lundi 22 novembre 2021. Le journaliste de 71 ans est cette fois-ci atteint d'un cancer du poumon. Au mois de juillet dernier, il a même été opéré avec succès du côté droit mais, malheureusement, un mois plus tard, il a appris que c'était le côté gauche qui était désormais touché et pour lequel il était impossible d'opérer. C'est donc via la radiothérapie qu'il tente de lutter contre la maladie.

Dans cette épreuve, Jean-Pierre Pernaut est bien entouré par sa famille, à savoir ses enfants Lou (18 ans) et Tom (17 ans) mais aussi son épouse Nathalie Marquay. Depuis hier, cette dernière se charge d'ailleurs de donner de ses nouvelles, se voulant plutôt rassurante et soulignant son tempérament combatif. Pour l'accompagner au mieux, l'ancienne Miss France est même prête à prendre une décision de circonstance. "J'ai honte de le dire mais je suis fumeuse", a-t-elle avoué dans l'émission Morandini Live sur CNews ce 23 novembre. Une mauvaise habitude qu'elle entretient toujours actuellement mais pas pour longtemps. "J'ai tout sur les épaules... Les enfants à gérer, la presse aussi... On se cherche toujours des excuses mais évidemment je vais arrêter pour mes enfants déjà", a-t-elle promis. Nathalie Marquay a ensuite reconnu s'être mise à fumer pendant son adolescence pour "frimer" devant ses camarades. "Quelle connerie !", regrette-t-elle aujourd'hui.

La jolie brune n'est évidemment pas la seule à avoir des regrets. Dans un documentaire bientôt diffusé sur C8, Jean-Pierre Pernaut se désole de ne pas avoir arrêté de fumer il y a des années. L'ancien présentateur de TF1 avait notamment été conseillé par son frère François, un médecin qui a succombé à un cancer du foie en 2016. "Son frère l'engueulait tout le temps", a fait savoir Nathalie Marquay auprès de Jean-Marc Morandini. Jean-Pierre Pernaut garde malgré tout de l'espoir et assure toujours "voir la vie du bon côté".