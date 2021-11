Jean-Pierre Pernaut, son cancer du poumon gardé secret : Nathalie Marquay a tout fait pour brouiller les pistes

Trois ans après avoir vaincu son cancer de la prostate, Jean-Pierre Pernaut annonce une mauvaise nouvelle. L'ancien présentateur star du journal télévisé de 13H sur TF1 souffre d'un cancer du poumon. C'est mardi 22 novembre 2021, après des mois de secret, qu'il s'est confié pour la toute première fois sur son état de santé via une vidéo postée sur Twitter. De son côté, son épouse Nathalie Marquay s'est également exprimée sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Elle lui est, depuis le début de cette bataille, d'un soutien sans faille... C'est d'ailleurs elle qui a pris soin de cacher la maladie au grand public, comme le révèle la rédaction du Parisien.

Ce cancer du poumon, Jean-Pierre Pernaut en parlera plus longuement jeudi 9 décembre prochain sur C8, dans La Vie d'après, long documentaire qui lui est consacré et que nos confrères ont pu visionner en avant-première. Ils révèlent alors que tout a commencé en avril, lorsque Jean-Pierre Pernaut passe un scanner à cause d'une "bronchite qui ne passe pas". Examens divers permettent finalement le diagnostic : un cancer du poumon droit. Tout s'enchaîne et Jean-Pierre Pernaut subi une opération le 5 juillet 2021 dans la plus grande discrétion. C'est là que Nathalie Marquay joue un rôle important : elle partage sur les réseaux sociaux, notamment en story, des photos de vacances pour éviter tout doute et "ne pas être embêtés par les paparazzis".

Le 30 juin dernier, à cinq jours de l'opération, sur le compte Instagram de Jean-Pierre Pernaut est apparue une jolie photo de vacances. Dessus, un ciel bleu, le toit d'une maison et en premier plan un superbe bougainvillier, arbre aux fleurs roses souvent vu sur les façades en Espagne, au Portugal et sur la côte d'Azur. Un coup de Nathalie Marquay-Pernaut certainement...