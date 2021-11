"J'aurais dû arrêter de fumer..." : Jean-Pierre Pernaut sans filtre sur son cancer du poumon

Il a fumé durant une cinquantaine d'années et pas question pour l'ancien présentateur du journal télévisé de 13H sur TF1 d'arrêter la cigarette... jusqu'à ce qu'il y soit forcé, santé oblige. "Pendant des années, on m'a dit 'Arrête de fumer, arrête de fumer'. J'ai fumé beaucoup. Et puis, on m'a découvert une petite maladie qui arrive aux personnes qui fument. Je me suis trouvé un petit cancer du poumon. C'est la première fois que j'en parle", déclare Jean-Pierre Pernaut dans le documentaire La Vie d'après, diffusé sur C8 jeudi 9 décembre 2021 et que nos confrères du Parisien ont déjà visionné.

Son plus gros regret reste certainement de ne pas avoir écouté ces conseils précieux à propos de l'arrêt de la cigarette. "Pendant des années et des années on m'a dit d'arrêter de fumer. Je n'y ai pas cru. J'aurais dû arrêter...", confie-t-il dans sa vidéo sur Twitter. Mais l'époux de Nathalie Marquay, qui lui est d'un soutien sans faille, a fini par être contraint de tout arrêter. C'était la condition avant l'opération, arrêter la cigarette. "Le jour où j'ai arrêté, je ne m'en suis pas aperçu, raconte-t-il sur C8. Je n'ai plus fumé une cigarette depuis le 5 juillet. Je n'ai pas mis de patch. Le tabac ne me manque pas. J'aurais dû arrêter il y a plus longtemps. C'est une question de volonté. J'avais peur de mal respirer, de tousser, de grossir. Bon, j'ai pris trois kilos en trois mois. Promis, je vais faire de la gym."

En septembre dernier, Lou Pernaut, la fille de la star du petit écran, annonçait une grande nouvelle. Fumeuse depuis ses 14 ans, la jeune femme de tout juste 18 ans arrêtait la cigarette, "après quatre ans d'addiction". Certains espéraient alors qu'elle donne des idées à son célèbre père. En réalité, dans le plus grand secret, Jean-Pierre Pernaut avait déjà arrêté...