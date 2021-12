Jean-Pierre Pernaut : Comment son épouse, Nathalie Marquay, lui a sauvé la vie ?

Suivi par les caméras de l'émission 50'Inside, samedi 4 décembre 2021, Jean-Pierre Pernaut a accepté de montrer son quotidien. L'ancien présentateur du Journal Télévisé de TF1 - actuellement atteint d'un cancer des poumons - est revenu sur ses problèmes de santé. Une maladie repérée par son épouse Nathalie Marquay, miss France 1987.

Fervente croyante au monde occulte, Nathalie Marquay suit plusieurs rituels qu'elle suit quotidiennement. Et l'un d'entre eux l'avait d'ailleurs avertie au sujet de la faible santé de son époux. "C'est rare qu'une personnalité connue ose dire des trucs pareils sur la vie après la mort et compagnie (...) C'est vrai qu'il y a des trucs prémonitoires qui sont, un peu, surprenants", balance l'ancien présentateur, avant de poursuivre : "Elle me dit : 'Va voir un cardiologue, il y a quelque chose qui ne va pas'. Je suis en pleine forme. Et je découvre, deux heures après chez le cardiologue, que j'aurais dû être mort. Donc c'est bizarre quoi." Une histoire étonnante pour l'homme de 71 ans, qui ne croit par "ses histoires."

Une maladie annoncée à la télévision

Le 22 novembre dernier, Nathalie Marquay était présente sur le plateau de Touche pas à mon poste en vue de révéler que son époux, Jean-Pierre Pernaut, se battait à nouveau contre un cancer. "Ça s'est passé au mois de juillet, il avait une bronchite et je l'ai poussé à passer un examen. On a découvert que c'était une tumeur. Il s'est fait opérer, tout s'est bien passé, mais au mois de septembre, l'autre poumon a été attaqué. C'était un peu plus gros et on ne peut pas réopérer. On est auprès de lui et comme on dit, 'jamais 2 sans 3", avait-elle dévoilé. Une présence sur le plateau de C8 qui n'a pas été bien perçue par les téléspectateurs qui, n'avaient pas compris pourquoi Jean-Pierre Pernaut n'avait pas annoncé la nouvelle à Cyril Hanouna.

Des critiques auxquelles Nathalie Marquay avait répondu lors pour Ciné Télé Revue : "Il y en a qui ont carrément dit que j'avais parlé de son cancer dans Touche pas à mon poste sans que mon mari soit au courant. C'est n'importe quoi. Jean-Pierre était trop fatigué pour faire l'émission. Et il a envoyé directement ensuite une vidéo pour donner de ses nouvelles. Mais j'ai l'habitude de tout prendre dans la tronche. Je m'en fous. C'est juste de la jalousie, de la méchanceté. Et sur des milliers de messages, j'en ai dix qui sont barjos et tous les autres, positifs."