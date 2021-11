Cyril Hanouna : Confidences inattendues sur sa vie privée et "c'est pas la folie"

Si Cyril Hanouna donne de sa personne dans ses émissions comme le font rarement les animateurs, en ce qui concerne sa vie privée, la star de C8 est très très discrète. Interviewé lors d'un entretien avec Anna Cabana pour i24NEWS, repéré par nos confrères de Télé Loisirs, l'homme de 47 ans a fait des confidences surprenantes sur son quotidien.

Il est aisé de penser que Cyril Hanouna est un homme de fête mais en réalité il n'en est rien ! Lui qui fait tant rire (et parfois pleurer aussi) dans Touche pas à mon poste, a une vie très calme. C'est ce qu'il a fait savoir lors de cet entretien. D'ailleurs, son habitude après chaque live de TPMP est de vite aller se coucher ! "Je rentre le soir et je dors direct. En fait, ou je suis à l'antenne, ou je dors. Je finis l'émission à 21h15, je suis à la maison vers 21h45 et à 22h15 je dors. Tous les soirs", révèle-t-il. A se demander comment il fait pour s'endormir aussi vite après la pression du direct.

En dehors de ses tendres moments passés avec ses enfants, Bianca (10 ans) et Lino (9 ans) ou de ses séances de sport, lui qui est fan de padel, sport de raquette dérivé du tennis, il consacre entièrement sa vie au travail. "Dès le matin, je suis dans mes trucs. En plus, comme j'ai les audiences de l'émission en direct, le soir je regarde un peu comment on va faire pour le lendemain, à 9h02", explique l'animateur-producteur. Et de poursuivre, afin de confirmer son tempérament finalement assez calme : "En vacances avec moi, on s'ennuie hein. C'est pas la folie."

Ses potes ont d'ailleurs bien du mal à le motiver pour sortir le soir et apparemment Cyril Hanouna est du genre à leur faire faux bond. Il explique, toujours avec franchise : "J'ai des potes qui sont souvent à la maison. À 14 heures, je leur dis : 'Ce soir, grosse soirée ! On va sortir, donc préparez des trucs.' Ils appellent des trucs, etc. À 18 heures, je les rappelle et je leur dis : 'Normalement, on sort ce soir.' À 20 heures : 'On va voir, il faut que je vous dise.' Et à 22 heures, ils me voient monter dormir. À chaque fois ils me disent que je ne sors jamais." Décidément il y a une grosse différence entre le Cyril Hanouna déchaîné sur C8 et le Cyril Hanouna casanier en privé.